مال وأعمال

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كشف صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تراجع مستويات المعيشة المرتفعة الحالية وبنفس القدر للاجيال القادمة وذلك مع توقعات ارتفاع الفجوة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الى 13?5% مع حلول عام 2024.

وقال الصندوق ضمن توصياته للجهات الحكومية في الكويت ان البلاد تحتاج الى تعميق الاصلاحات لتأمين مدخرات كافية للاجيال القادمة موضحا انه حتى لو تم تنفيذ الاجراءات المتطورة من اصلاحات مالية وتنمية الايرادات غير النفطية وتعزيز تحصيل الايرادات الا انها ستظل بعيدة عن سد فجوة العدالة بين الاجيال.

ودعا الصندوق الى المزيد من الضبط المالي لسد هذه الفجوة من خلال خفض احتياجات التمويل والحفاظ على السيولة الوقائية المتاحة بالتزامن مع اجراء حزمة اجراءات مالية اكثر طموحا.

