مال وأعمال

ابلغ الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخطوط الجوية الكويتية والشركات المنضوية تحت مظلتها من مختلف دول العالم بإن الأول من يناير المقبل هو اليوم الذي سيبدأ فيه تطبيق بروتوكول مونتريال الذي وقعت عليه الكويت في العام 2014 والذي يعزز قدرة الدول على كبح جماح سلوك الركاب المشاغبين المتصاعد داخل الطائرات. من خلال محاكمته في الدولة التي تحط فيها الطائرة مع تغليظ العقوبات التي من الممكن ان تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة في حالة الجرم الكبير مثل التهديد بالخطف او محاولة تغيير مسار الطائرة لكي تكون رادعة كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جرم او مخالفة داخل الطائرات. ويشمل السلوك الجامع للمسافرين على متن الرحلات الجوية طبقا لبروتوكول مونتريال التهديدات بالفعل او القول او الاعتداء البدني أو المضايقات أو التدخين أو تعاطي المخدرات او التحرش الجنسي او عدم اتباع تعليمات طاقم الطائرة، او أي تحركات أخرى من الممكن أن تؤثر على سلامة الرحلة، وتتسبب في تأخير كبير وتعطل تشغيلي وتؤثر سلبًا على تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين وطاقم العمل.

ويغلق برتوكول مونتريال فجوة قانونية كانت في اتفاقية طوكيو لعام 1963، أدت الى مرور حوالي 60 % من الجرائم دون عقاب بسبب قضايا عدم الاختصاص القضائي.

حيث كانت الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على متن الرحلات الدولية تقع على عاتق الدولة التي سجلت فيها الطائرة. ما تسبب في مشاكل عديدة عندما يتم تسليم الركاب الجامح إلى السلطات عند الهبوط في المناطق الأجنبية.

وكان العام 2019 الذي اوشك على الانتهاء سجل 14 الف حالة من السلوك المشاغب وغير المنضبط معظمها بسبب تناول بعض المسافرين لكميات كبيرة من المشروبات الروحية «الخمور» قبل الصعود إلى الطائرة، علاوة على عوامل أخرى ترجع في المقام الأول لسلوكيات الركاب التي تخالف القواعد المنصوص عليها في لوائح السفر.

وطالب البرتوكول من شركات الطيران بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الجديدة لردع الركاب الإرهابيين او المشاغبين على توفير سياسات مؤسسية وبرامج تدريبية مناسبة لطاقم الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية تمكنهم من منع السلوكيات المشاغبة للمسافرين أو التعامل معها بما في ذلك أثناء إجراءات التسجيل للرحلة، وخلال عمليات التفتيش الأمني وعند بوابات الصعود إلى الطائرة. والعمل على رفع مستوى الوعي بعواقب السلوك المشاغب. من خلال حملات إعلامية مكثفة عبر كل الوسائل الإعلامية سواء إذاعة او تلفزيون او صحف او وسائل التواصل الاجتماعي علاوة على المراقبة المستمرة على سلوك المسافرين من المرافق ذات الامتياز داخل المطارات مثل المقاهي والمطاعم و تطبيق الإجراءات عليهم قبل البدء في اجراءات السفر لمنع السلوك المشاغب على متن الرحلات.

