مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها، أمس، على ارتفاع جماعي لجميع مؤشراتها للجلسة الرابعة على التوالي، ليبلغ مؤشرها العام أعلى مستوياته خلال 4 أشهر بالتزامن مع أنشط تداولات بالسوق منذ منتصف سبتمبر.

وارتفع المؤشر العام للبورصة عند الإغلاق 0.36 في المئة عند مستوى 6034.64 نقطة رابحاً قرابة 22 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.18 في المئة و0.43 في المئة على الترتيب.

وتزايدت سيولة البورصة، أمس، بشكل ملحوظ لترتفع 21.3 في المئة إلى 58.29 مليون دينار مقابل 48.05 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 26.2 في المئة إلى 238.18 مليون سهم مقابل 188.81 مليون سهم.

