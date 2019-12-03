مال وأعمال

ذكر تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» الذي صدر مؤخرا عن الأسواق الخليجية أن السوق الكويتية تخطت موجة التراجع التي شهدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مدعومة بالمكاسب التي حققتها الأسهم الكويتية والسعودية. وسادت حالة من التفاؤل بين المستثمرين بعد الاعلان عن طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، فضلا عن أن توصية مورغان ستانلي بشأن «القيمة المرتفعة» للأسهم الكويتية عقب ترقيتها للأسواق الناشئة، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين قد ساعدت الأسهم الخليجية في تحقيق نتائج ايجابية خلال شهر نوفمبر.

