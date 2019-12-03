مال وأعمال

كرمت زين الطلبة الكويتيين العشرة الأوائل من المتفوقين على مستوى طلبة الولايات المتحدة، وذلك ضمن رعايتها البلاتينية للمؤتمر السنوي السادس والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية تحت شعار «جيل بناء.. لوطن معطاء» في مدينة سان دييغو. وبينت الشركة في بيان صحافي عن فخرها بكونها الراعي البلاتيني للمؤتمر، والذي تعتبر داعما رئيسا له على مدى 16 عاما، خاصة وأن هذا المؤتمر الطلابي المتميز يشكل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم زين في اطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق ايمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج.

وأوضحت زين أنها قامت بتكريم 10 طلاب وطالبات من المتفوقين الأوائل على مستوى الطلبة الكويتيين الدارسين بالولايات المتحدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على تميزهم الدراسي وتمثيلهم المشرف للكويت في الخارج، كما قامت الشركة أيضا بتنظيم بطولة زين لكرة القدم للطلبة المشاركين بالمؤتمر، والتي شهدت أجواء رياضية حماسية وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى. وأضافت الشركة أنها قامت وكعادتها كل عام باضافة بصمة مميزة للمؤتمر من خلال مشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات على هامش المؤتمر، من ضمنها رعايتها للندوة الرياضية التي شهدت تواجد العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين، وتنظيمها لورشة حول تسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة التي استضافت من خلالها مجموعة من الشخصيات الناجحة في عالم ريادة الأعمال، كما شاركت في المعرض المخصص للرعاة على هامش أعمال المؤتمر.

