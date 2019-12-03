مال وأعمال

أقام البنك الأهلي الكويتي بطولة الأهلي لكرة القدم للسنة الثامنة على التوالي وذلك في ملعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة بيان يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء. وقد خصصت البطولة هذا العام لفئة البراعم (10 – 11 سنة) حيث شارك فيها ثمانية فرق من أكاديميات كرة القدم وهي أكاديمية برازوكا، وفيجن وانترناشيونال وفرانكو ويوفنتوس وهيروز وسامبا وسبورتي.

تعتبر بطولة البنك الأهلي الكويتي لكرة القدم جزء من برنامج البنك للمسئولية الاجتماعية الذي يهدف الى دعم الأنشطة التي تخدم المجتمع ومنها دعم الرياضيين والتشجيع على ممارسة الرياضة للتمتع بحياة صحية سليمة. وقد دشن البنك الأهلي الكويتي هذه البطولة في عام 2011 وهي تقام مرة سنويا وأصبحت تحظى بشعبية واسعة واهتمام كبير من الجمهور.

وفي ختام البطولة قام فوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس الادارة في البنك الأهلي الكويتي و علي البغلي، مدير أول، الاتصالات والعلاقات الخارجية، بتقديم الجوائز للفرق الفائزة، حيث أحرز فريق أكاديمية «انترناشيونال» المركز الأول وحصل على جوائز نقدية بقيمة 60 دك لكل لاعب، في حين كان المركز الثاني من نصيب فريق أكاديمية «يوفنتوس» وقد حصل على جوائز نقدية بقيمة 40 دك لكل لاعب.

كما حصل لاعب فريق أكاديمية يوفنتوس، محمد الحسيان جائزة أفضل لاعب، وحصل بكر عبدالخالق لاعب أكاديمية انترناشيونال على جائزة أفضل حارس.

