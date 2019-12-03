مال وأعمال

أعلن الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي عن مشاركة الاتحاد «كداعم استراتيجي» في مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية وهي واحدة من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، تحت رعاية الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، وذلك في الفترة من 8-9 ديسمبر 2019.

وقال الحساوي إن رعاية الاتحاد للمؤتمر تأتي في اطار حرصه على المساهمة في رعاية مثل هذه المؤتمرات لما تتضمنه من موضوعات مهمة وفائدة كبيرة للمؤسسات المالية الاسلامية تسهم في تطوير صناعة المال الاسلامية، مؤكدا على ضرورة مشاركة مختلف المؤسسات المالية والبنوك الاسلامية في دعم مثل هذه الجهود والفعاليات والأنشطة، بما يعكس الاهتمام بتطوير وتأصيل الفقه الاقتصادي الاسلامي، بما يتسق مع سعيها الدائم لابتكار منتجات وخدمات متميزة لعملائها تلبي احتياجاتهم المتنوعة في ظل تزايد الاقبال على المنتجات والخدمات المالية الاسلامية التي تشهد نموا متميزا وتطورا كبيرا في الكويت والمنطقة والعالم.

وأكد الحساوي أن مثل هذه المؤتمرات تعتبر اضافة مهمة للصناعة لما تتضمنه من اجتهادات فقهية مستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية تهدف الى تقديم حلول وأساليب تمويلية جديدة. وقال الحساوي إن المؤتمر يعتبر من الفعاليات المهمة خاصة في ظل وجود عدد كبير من أبرز العلماء والمشايخ والمختصين بشتى فروع الاقتصاد الاسلامي، لما يقدمه من اطروحات ومناقشات لعدد من القضايا المهمة المستجدة بما يسهم في نشر الثقافة الاقتصادية الاسلامية الصحيحة وتطويرها والنهوض بها في اطار يتسم بالمعاصرة.

وقد أشاد الحساوي بالنجاح الذي حققته الدورات السابقة من المؤتمر الفقهي، من حيث حجم المشاركة ونوعية القضايا المطروحة للنقاش والتوصيات الصادرة عنها.

