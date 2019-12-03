مال وأعمال

نظم بنك الكويت الوطني برنامجا تدريبيا مكثفا تحت عنوان « التفكير التصميمي» وذلك بهدف تطوير القيادات التنفيذية للبنك ومساعدتهم على تحسين مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات بما يؤهلهم لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية.

واستمر البرنامج الذي جاء بالتعاون مع شركة «Frog design» على مدى يومين تناول فيه العديد من المحاور المهمة من بينها: الطرق المبتكرة لتصميم المنتجات والخدمات، منهجية التصميم القائم على الابتكار، الفهم الجيد لسلوك العملاء، التخطيط الابداعي، ادارة التغيير وتنفيذ الاستراتيجية، تأمين تجارب مميزة للعملاء عبر الاستفادة من الاتجاهات والتقنيات الحديثة.

وتناول البرنامج محورين الأول ضم اكتشاف طرق جديدة تظهر الفرص الكامنة في المنتجات والخدمات. فيما ركز المحور الثاني على فهم كيفية متابعة تجربة العملاء للمنتجات باستخدام خريطة رحلة العملاء.

