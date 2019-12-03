loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«بيتك» شارك في معرض الفرص الوظيفية والدراسية في «التطبيقي»


شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المعرض السنوي للفرص الوظيفية والدراسية الثالث، الذي أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك ضمن اطار استراتيجية البنك الهادفة لدعم الكفاءات الوطنية الشابة، واستقطاب المتميزين منهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي.
واستمر المعرض الذي أقيم في صالات عرض الهيئة بمنطقة الشويخ، على مدار 3 أيام تحت شعار «انت قدها».
وفي جناح خاص لـ«بيتك»، استقبل فريق متخصص من الموارد البشرية في البنك، الطلبة والخريجين والمقبلين على التخرج والباحثين عن فرص مهنية وقدم لهم شرحا عن الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة وطبيعة العمل المصرفي الاسلامي وعمل القطاع الخاص ومتطلبات سوق العمل، وكذلك قدم لهم نبذة عن الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بالعمل في «بيتك»، واهمية الموارد البشرية في المؤسسات والشركات، وضرورة تحديد المسار الوظيفي وكيفية اختيار التخصص والوظيفة المناسبة للعمل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة