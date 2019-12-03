مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المعرض السنوي للفرص الوظيفية والدراسية الثالث، الذي أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك ضمن اطار استراتيجية البنك الهادفة لدعم الكفاءات الوطنية الشابة، واستقطاب المتميزين منهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي.

واستمر المعرض الذي أقيم في صالات عرض الهيئة بمنطقة الشويخ، على مدار 3 أيام تحت شعار «انت قدها».

وفي جناح خاص لـ«بيتك»، استقبل فريق متخصص من الموارد البشرية في البنك، الطلبة والخريجين والمقبلين على التخرج والباحثين عن فرص مهنية وقدم لهم شرحا عن الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة وطبيعة العمل المصرفي الاسلامي وعمل القطاع الخاص ومتطلبات سوق العمل، وكذلك قدم لهم نبذة عن الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بالعمل في «بيتك»، واهمية الموارد البشرية في المؤسسات والشركات، وضرورة تحديد المسار الوظيفي وكيفية اختيار التخصص والوظيفة المناسبة للعمل.

