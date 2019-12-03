مال وأعمال

قام فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي، بترتيب زيارات لمواقع عمل عمال التنظيف والبناء، لتوزيع مستلزمات الشتاء عليهم في اطار الفعاليات الانسانية المرتبطة بحملة «هون عليهم»، التي كان البنك قد أطلقها منذ ما يزيد على 8 سنوات وحازت على جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016.

وقد جاءت هذه الزيارات في اطار حرص البنك الدائم على الاهتمام بفئة عمال التنظيف والبناء، وتوزيع مستلزمات الشتاء على العمال بمناسبة دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث عادة ما تهدف المستلزمات الشتوية التي يقوم البنك بتوزيعها عليهم الى تلافي اصابتهم بأي أضرار صحية قد تلحق بهم جراء أي موجات برد تتعرض لها البلاد.

وأوضحت نائب المدير العام – قطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع، أن «التجاري» قام بتنظيم هذه الزيارات بهدف توزيع المستلزمات الشتوية على عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم، ضمن الفعاليات المعتادة لحملة «هون عليهم»، وفي اطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك ورسالته الهادفة الى خدمة جميع فئات المجتمع. وبينت أن حملة «هون عليهم» تعد أحد أهم مكونات برامج المسئولية الاجتماعية لدى البنك التجاري على ضوء ما حققته من نجاح كونها حملة تهدف الى مد يد العون والمساعدة لعمال التنظيف والبناء، نظرا لما يقومون به من جهود في حماية البيئة.

