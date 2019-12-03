مال وأعمال

«عهد صناعي جديد» تدخل به الكويت حلبة المنافسة الاقتصادية إقليمياً وعالمياً بطموحات وتطلعات تتسق ورؤية كويت جديدة 2035 برعاية صاحب السمو أمير البلاد والتي يهندسها ويقوم على تنفيذها وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصرالروضان ومعه مسؤولو الهيئة العامة للصناعة وفي مقدمتهم مديرها العام عبدالكريم تقي عبدالكريم الذي كشف في حوار شامل لـ «النهار» عن أن العمل جار على قدم وساق لتقديم تقرير اقتصادي وقانوني وفني ومالي حول إنشاء المدن الصناعية بالتعاون مع بنك التنمية الصيني وتقديمه لمجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء وتوقيع اتفاق شامل للبدء في تنفيذ مدينة النعايم على أرض الواقع.

وأوضح أن تكلفة المدينة الإجمالية لن تبتعد كثيراً عن المعلن سابقاً عند مستويات 6.6 مليارات دولار، مبيناً أن مشاركة القطاع الخاص الصناعي في تنفيذ المدينة لن يقل عن نسبة 25 بالمئة بل ستزيد عن ذلك. وقال إن عدد الوظائف المقدرة مبدئياً والتي سيتيحها المشروع للكويتيين ستكون بحدود 20 ألف وظيفة، مستدركاً أن تلك الأرقام أولية وقد تزيد عن ذلك.

وحول المدة الزمنية للمشروع، قال إن المشروع سيستغرق 7 سنوات ستساهم فيه المصانع والشركات الكويتية بحصة كبيرة.

وأكد تقي أن هيئة الصناعة لن تقبل بأنصاف الحلول فيما يتعلق بالهيكل الإداري الجديد لهيئة الصناعة، موضحاً أن رد ديوان الخدمة المدنية على الهيكل الجديد شمل الغاء قطاعات وإدارات كانت مقترحة في الهيكل الجديد المقترح من هيئة الصناعة وهو الأمر الذي لا يحقق العائد المطلوب تحقيقه، مضيفاً أن هيئة الصناعة ستعاود مخاطبة ديوان الخدمة بشأن القطاعات التي لم يتم الموافقة عليها من قبل الديوان.

وتوقع تقي البدء في توطين القسائم الصناعية بمنطقة الشدادية خلال أكتوبر 2020 والتي أعلن عنها خلال لقاء وزير التجارة والصناعة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بصاحب السمو أمير البلاد والتي تقدر بحدود 700 قسيمة صناعية والتي تم الإعلان عنها من قبل.

وأشار إلى هيئة الصناعة ومن خلال رئاسة اللجنة العامة للتوحيد القياسي تحقيق وفر ملياري لميزانية الدولة عبر تطبيق مواصفات قياسية على المنتجات الكويتية المصدرة والمصنعة محلياً، لافتاً أن الدولة تدعم الطاقة الكهربائية بحدود 2.3 مليار دولار سنوياً وهو الأمر الذي تسعى لجنة التوحيد القياسي لخفضه عبر تطبيق مواصفات قياسية تحقق الأمن والسلامة والوفر المالي للميزانية، مدللاً على أن تطبيق مواصفات التكييف الذي يستهلك قرابة 65 في المئة من الكهرباء المستهلكة داخل المنازل ستؤدي إلى توفير ما بين 500 إلى 600 مليون دينار سنوياً.

وكشف تقي عن إطلاق خدمة الشاشة التفاعلية لخدمة المستثمرين الصناعيين منتصف أبريل 2020، بالإضافة إلى العمل على مشاركة الهيئة في منظومة عالمية بموجبها يتمكن المصدر الصناعي في الكويت من الدخول في مناقصات عالمية خارج الكويت والتي ستم تدشينها يناير 2020، مبيناً أن الهدف الأساسي هو تعزيز وتواجد المنتج المحلي خارج الكويت.

واستدرك تقي بالقول نستهدف زيادة قدرات المنتج المحلي على المدى البعيد من خلال عدة محاور : الأول إزالة كافة المعوقات وشكاوى المستثمرين لدخول الأسواق الخليجية والعربية بناءً على اتفاقيات موقعة بين الكويت وتلك الدول وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. وأوضح أن السوق الكويتي يتمتع بمزايا عديدة أهمها القوة الشرائية الكبيرة والحرية التجارية بالإضافة إلى أن الكويت بوابة رئيسة لدخول السوقين العراقي والإيراني. وفيما يلي التفاصيل:

? بداية، ما آخر التطورات فيما يخص إنشاء المدن الصناعية على أرض الواقع؟

? نعم، بدأنا ومن خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات السيد خالد ناصر الروضان بتشكيل اللجنة الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة مع بنك التنمية الصناعية ببدء الدراسة الاستشارية لمدينة النعايم الصناعية، وأتوقع أنه خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر سيتم الانتهاء من الوثيقة الفنية الاقتصادية القانونية والمالية التي سيتم من خلالها معرفة العائد الاقتصادي من إنشاء المدينة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وبعدها يتم العرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وتوقيع اتفاقية شاملة والتي بمقتضاها يتم البدء في تنفيذ المدينة على أرض الواقع وهذا المشروع سيكون من أكبر المشاريع الوطنية التي يتم انشاؤها على أرض الكويت والتي لها عائد اقتصادي مستدام.

? هل ستظل الكلفة المعلن عنها سابقا كما هي أم ستتغير بناء على الدراسة؟

? ستتغير بالتأكيد، وما تم الحديث عنه ركانت قيمة مقدرة بشكل عام وبعد الدخول في تفاصيل كثيرة تتعلق بالمشروع مع بنك التنمية الصيني باعتباره الممول للمشروع فسيكون هناك تفاصيل اكثر دقة متعلقة بالأرقام وفي اعتقادي أنها لن تبتعد كثيراً عن الرقم المذكور سابقاً لأنها بنيت على دراسات عالمية سابقة في بناء المدن الصناعية والتي كانت بحدود 6.6 مليارات دولار وقد تختلف هذه المرة لسبب أن الممول للمشروع سيكون أجنبياً ومن الممكن أن يقوم بوضع هامش ربح وكيفية إدارة المشروع ومصادر التمويل هل ستكون من البنوك المحلية أم من الخارج وكل تلك العوامل ستغير من الكلفة الإجمالية للمشروع.

? وماذا عن مشاركة المصانع الكويتية في المشروع ؟

? أود التأكيد هنا أنه أيا كان المشروع وطريقة إدارته وعمله، فلن يكون هناك عزل للقطاع الصناعي عن المشاركة في المشروع، وسنقوم بفرض نسبة معينة لمشاركة المصانع الكويتية ولن تكون أقل من 25 في المئة وستزيد عن تلك النسبة لأننا نتفاوض على أكثر من ذلك وفي اعتقادي أن مدة تنفيذ المشروع ستكون 7 سنوات وسيكون للشركات والمصانع العاملة في مجال الانشاءات والبنية التحتية دور كبير في هذا المجال.

? هل هناك عدد متوقع لعدد الكويتيين الذين سيتم توظيفهم في المشروع؟

? بالتأكيد، في مشروع مدينة النعايم الاقتصادية، وأتوقع أنه لن يكون أقل من 20 ألف وظيفة سيوفرها المشروع للكويتيين وربما تكون أكبر من ذلك، كما أود الإشارة إلى أن هذا العدد هو نسبة من العدد الإجمالي للعمالة الذي يفوق بكثير وهذه المدينة متكاملة الأركان وستكون حافزاً كبيراً للكويتيين للعمل والسكن فيها باعتبارها لا تشمل المصانع فقط، بل هناك الخدمات اللوجيستية والمولات والقطاع السكني وبالتالي فإن المدينة ستكون متكاملة وتستهدف جذب المواطنين للعمل والسكن بها.

تخصيص وتوزيع القسائم

? ما آخر التطورات الخاصة بتخصيص وتوزيع القسائم الصناعية التي أعلن عنها أخيراً بعد لقاء صاحب السمو أمير البلاد؟

? زيارة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لصاحب السمو أمير البلاد والإعلان عن توزيع قسائم صناعية في منطقة الشدادية سيكون له تأثير كبير جداً على الاقتصاد، وأود الإشارة هنا إلى أن مفهوم التخصيص يعني إعلام الشخص أن له قسيمة في منطقة ما وتم إنجاز جزء كبير منها وتم الإعلان عن بعض الأسماء، أما التوطين هو تحديد موقع القسيمة بعد الانتهاء من البنية التحتية واعتماد المخطط الهيكلي وفي اعتقادي أنه سيتم البدء بتحديد موقع تخصيص لكل قسيمة في أكتوبر 2020 تم تخصيصها من قبل مجلس الإدارة والتي تم تخصيصها من قبل مجلس الإدارة.

لجنة التوحيد القياسي

? ما أهمية الاجتماع الأول للجنة العامة للتوحيد القياسي وانعكاس ذلك على تحقيق الوفر في ميزانية الدولة؟

? الاجتماع الأول للجنة العامة للتوحيد القياسي جاء بعد انقطاع استمر لمدة 10 سنوات وبناء على قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بتفويضي لرئاسة اللجنة يأتي للاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية الأخرى بأهمية تطبيق المواصفات والمقاييس للمنتجات المصنعة والمستوردة والمصدرة، وتكمن أهمية تلك اللجنة وقراراتها في تحقيق عوامل الصحة والسلامة للمواطنين وتحقيق كفاءة عالية ومواصفات جيدة للمنتج المصنع محليا او المستورد من الخارج وتمييزها مع أخرى غير جيدة والتي تنعكس على السعر والصحة العامة للمواطن، كما أن اللجنة تستهدف إدارة كفاءة الطاقة والذي يعني أن تكون المنشآت الموجودة في الدولة استثماري أو سكني أو تجاري أو صناعي تتبع افضل الممارسات في إدارة كفاءة الطاقة والتي ستنعكس إيجاباً على الميزانية العامة للدولة عبر تخفيف الضغط دعم الطاقة الكهربائية والتي تقدر بحدود تصل إلى 2.3 مليار دولار سنوياً من خلال تطبيق مواصفات على مواد تستخدم في البناء والتشغيل . واللجنة العامة تعمل على إيجاد مواصفات للمبات «الليد» (LED)، وتم الانتهاء من تطبيق المواصفات على التكييف يوفر ما بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي الاستهلاك وهو ما يعني توفير مبالغ تتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دينار سنويا من تطبيق مواصفات التكييف الجديدة، وهنا أود الإشارة إلى أن الوفر المتوقع من تطبيق مواصفات قياسية على حوالي 60 عنصراً موجودة في المنازل من شأنه توفير مبالغ مليارية على الميزانية العامة للدولة.

? كيف سينعكس ذلك على المنتج المحلي ؟

? تطبيق المواصفات على المنتجات المحلية وإن كان له تكلفة على أصحاب المصانع والمنتجين في البداية، إلا أنه ستكون له فوائد ومكاسب كبيرة له على المدى البعيد، فالأسواق لم تعد تقبل بأية مواصفات للمنتجات التي يتم تصديرها إليها وذلك لتحقيق جودة المنتج والعمر الاستهلاكي سيكون أطول وسيكون هناك عوائد إيجابية على المستثمر والمستهلك في آن واحد ودخول المنتج الكويتي في بوابة المنافسة العالمية .

? ما خطط هيئة الصناعة في انجاز المعاملات للمستثمرين؟

? نعمل حالياً على ميكنة كل إجراء يتم تقديمه للمستثمرين الصناعيين من مصانع وشركات ومبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ميكنة الإجراءات الصناعية قد لا تكون كافية كونها ترتبط بجهات حكومية أخرى وتتطلب مستويات إدارية لإنجازها، إلا أننا اليوم نستهدف تقليص الدورة المستندية لدليل الإجراءات الصناعية وهو يعطي قيمة أعلى للأنظمة الالكترونية التي يتم تطبيقها. وأشير هنا إلى أن هيئة الصناعة مقبلة على تطبيق شاشة تفاعلية فيها كل امتيازات انجاز المعاملة والمستثمر الصناعي حينما ينجز معاملته يمكنه استخدام الشاشة والتفاعل مع الموظف ونحن الآن نقنن وظائف داخل الهيئة تقدم خدمة لـ 18 ساعة في اليوم تقريباً ونستهدف أن يتم تشغيل الشاشة التفاعلية في النصف الأول من أبريل 2020 وهذه الخدمة ستحدث قفزة كبيرة في إنجاز المعاملات داخل القطاع الصناعي.

? كيف ينعكس قرار منح علامة الجودة لثلاث سنوات على القطاع الصناعي؟

? قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات السيد خالد الروضان بزيادة العمر الافتراضي لعلامة الجودة الصناعية إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة يحمل دلالة ثقة كبيرة بالمستثمر الصناعي وبجودة المنتج الكويتي وثقة في علامة الجودة ويعني أن المستثمر لا يحتاج إلى مراجعة هيئة الصناعة كل عام وأيضاً التخفيف على العنصر الإداري في الهيئة وهذا الأمر نستهدف أن يكون نهج عمل هيئة الصناعة في كافة إجراءاتنا خلال المرحلة المقبلة.

? حدثنا عن فكرة العقد المفتوح وأهميته على نهج القطاع الصناعي؟

? نحن الآن نفكر في تطبيق مفهوم العقد المفتوح وندرس مدى قانونيتها ولن تكون هناك نهاية للعقد وفقاً لشروط تعاقدية بين هيئة الصناعة والمستثمرين وطالما أن المستثمر ملتزم بتطبيق شروط العقد، فلن يكون هناك مدة زمنية محددة، ونحن الآن بصدد دراسة قانونية تلك الفكرة على مستوى كافة القطاعات الفنية والصناعية وهذا سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الجهاز الإداري وتقليص الدورة المستندية وستقلل من عدد مرات مراجعة المستثمرين وتحسين خدمات المستثمرين الصناعيين.

هيكل إداري

? هل هناك تطورات فيما يخص الهيكل الإداري الجديد لهيئة الصناعة؟

? بداية، الهدف من إعادة الهيكل التنظيمي هو تنظيم العمل وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين واستيعاب رؤية القطاع الصناعي في المدى الطويل ومقترح الهيكل الجديد لهيئة الصناعة متكامل وشامل وتم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية وأوضحنا العائد الاقتصادي على الدولة وعلى الجهاز الإداري لتحسين الأداء، لكنه لم يؤخذ على الشكل الذي تم تقديمه وليس لدينا الأسباب التي بموجبها قام ديوان الخدمة بإلغاء بعض الأقسام والإدارات والقطاعات وإعادة تنظيم الهيكل بشكل آخر، إلا أننا في الهيئة لن نقبل بوجود هيكل معاق ولن نقبل بأنصاف الحلول ونحن بحاجة إلى هيكل متكامل لتحقيق العائد المرجو من تطبيق الهيكل الجديد.

? ما القطاعات التي تم إقرارها من قبل ديوان الخدمة؟

? القطاع الوحيد الذي تم إقراره من ديوان الخدمة دون تغيير هو قطاع المدن الصناعية وباقي القطاعات لم يتم اعتمادها كما تم اقتراحه وسيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمراجعة بقية القطاعات والإدارات والاقسام المطلوبة ولن نقبل بأنصاف الحلول التي لن تحقق الهدف الاقتصادي وتغييره قد يؤدي إلى الحاق الضرر وقريباً وبعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية التي سيتم الانتهاء منها سنقوم بالإعلان عن قطاع المدن الصناعية والذي ستكون مهمته الرئيسية تنظيم قطاع المدن الصناعية والاشراف على تنفيذها من خلال مكان واحد وسيؤدي إلى نقل العبء الغير فني عن الإدارات الفنية الموجودة في الهيئة.

? ماذا عن خطط هيئة الصناعة في قطاع الأمن الغذائي؟

? قطاع الأمن الغذائي وتطويره من القطاعات المستهدفة في استراتيجية هيئة الصناعة على المدى الطويل ويحتل النصيب الأكبر في مدينة الشدادية القادمة وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع البتروكيماويات وليست المساحة التصنيعية هي الإشكالية التي تواجه المستثمر الصناعي في القطاع الغذائي ولكن المساحة التخزينية واليوم نقوم بتجهيز بعض المشاريع لاستقطاب النشاط الصناعي الغذائي في المدن القادمة. وهنا أتمنى من بلدية الكويت والمجلس البلدي بتخصيص مواقع للتخزين الغذائي.

جهود حثيثة

? ما جهود الهيئة في تواجد المنتج المحلي خارج الكويت؟

? أؤكد في البداية أن حل إشكاليات تصدير المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية بين المنتجات المناظرة خليجياً وعربياً هي من اهم اهدافنا الحالية، فمن بين الأولويات الملحة والهامة للهيئة العامة للصناعة في الفترة المقبلة هو تعزيز تواجد المنتج المحلي خارج الكويت والتي تأتي في ظل وجود شكاوى متكررة من قبل شركات متنوعة في عدة مجالات بمعوقات دخول منتجاتها للأسواق الخليجية والعربية دون سبب واضح.

? ما الأسواق المستهدفة للمنتج المحلي في الفترة المقبلة؟

? لاشك أن هناك أسواقاً مستهدفة للكويت في آسيا وأفريقيا، إلا أن هناك مسألة مهمة أيضاً تتعلق بمزايا السوق الكويتي كونه يمتلك قوة شرائية كبيرة وهو أيضاً بوابة للسوقين العراقي والإيراني والتركي كما أنه يتمتع بدرجة كبيرة في الحرية التجارية.

? ما أهم القوانين والإجراءات المتوقع صدورها مستقبلاً لحماية المنتج؟

? إن حماية المنتج المحلي أصبح أولوية كبيرة لدى الحكومة خلال الفترة الماضية، وفي اعتقادي أن قانون المناقصات الجديد أنصف المنتج المحلي وإعطاءه الأولوية في دخوله لمشاريع الدولة وبدأنا من خلال اللجنة المشكلة لمتابعة شراء المنتج المحلي والتحقق من الشكاوى التي ترد للجنة من قبل بعض المصنعين ونحن الآن بصدد تقديم تقرير كامل لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالخلل في تطبيق بعض القوانين الخاصة بالهيئة العامة للصناعة فيما يخص أفضلية المنتج الكويتي وقانون التوحيد القياسي الصادر في عام 1977.

? ما مشاريعكم القادمة لتعزيز المنتج المحلي في الخارج؟

? تقوم الهيئة العامة للصناعة بتسهيل وصول المستثمر الصناعي للمعلومة الصناعية الخارجية والطلبات الموجودة خارج الكويت، وبالتالي يمكن للمصنع الكويتي الدخول في تلك المناقصات العالمية والمشاركة فيها . حيث تقوم الهيئة وعبر إحدى المنظمات العالمية والاشتراك فيها تمكين المصانع المصدرة بالدخول في المناقصات العالمية خلال المرحلة القادمة وهو ما يسمى »Business to Business» وتتحمل هيئة الصناعة تكاليف الاشتراك في تلك المنظومة ونقوم بعمل دليل إرشادي للمصانع الكويتية لتمكينهم بالمشاركة في تلك القاعدة والتي تشبه لجنة المناقصات المحلية ولكن على المستوى العالمي، فمن خلال تلك الآلية يمكن للمصنعين النظر إلى تلك المناقصات عالمياً والدخول فيها. وأتوقع دخول تلك الخدمة حيز التنفيذ في يناير 2020 .

طابوقة واحدة!

أوضح تقي أن الإصرار والعزيمة في تعزيز وتطوير القطاع الصناعي طريق طويل وقد يستغرق إنجاز طابوقة واحدة خطوات طويلة، لكن مع الإصرار والعزيمة سيكون لتلك الطابوقة أثر فعال في تطور القطاع الصناعين

.شاشة تفاعلية

أشار تقي خلال حديثه عن توجه هيئة الصناعة لإطلاق شاشة تفاعلية تعمل على مدار 18 ساعة من قبل موظفين تابعين للهيئة وتقوم بخدمة المستثمرين بالصوت والصورة، متوقعاً إطلاق الخدمة في النصف الأول من أبريل عام 2020

تخصيص وتوطين

. بين تقي أن الهيئة اتخذت خطوات كبيرة في سبيل تخصيص وتوطين قسائم الشدادية الصناعية التي تم الإعلان عنها من قبل بحوالي 700 قسيمة صناعية، قائلاً أنه من المتوقع توطين القسائم في أكتوبر 2020.

عقد مفتوح

أشار تقي أن من بين الأفكار التي تدرسها الهيئة

في المرحلة المقبلة تبني ما يسمى بالعقد المفتوح بين الهيئة والمستثمر، وفق شروط تعاقدية وبدون سقف زمني وطالما كان المستثمر

ملتزماً بشروط التعاقد المبرمة مع الهيئة

وهو ما يعني توفير الوقت والمجهود.

إنجاز مترو الأنفاق

تمنى مدير عام هيئة الصناعة عبدالكريم تقي في حديثه إنجاز مشروع المترو، قائلاً: أتمنى من الله أن يتحقق إنجاز المترو لسببين: الأول تنفيذ مدن قادمة حول المترو والثاني أن مشروع المترو سيؤدي إلى ربط جميع مناطق الدولة بالمدن الصناعية وسيكون امتداده خارج حدود الكويت وسيكون تأثيره كمشروع تنموي جيداً للغاية على المدى البعيد.