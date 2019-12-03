مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في المنطقة مشاركته كمدير رئيس مشترك وحافظ سجلات مشترك لاصدار صكوك بنك قطر الدولي الاسلامي، الذي صنفته وكالة موديز عند A2 وفيتش عند A (مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلاهما). ولقد تم تعيين «KIB» الى جانب عدد من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية رفيعة المستوى، لادارة هذه الصكوك الدائمة التي يصدرها بنك قطر الدولي الاسلامي بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى الاضافية لرأس المال، وهي صكوك غير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات، ويعتبر أول اصدار من نوعه في دولة قطر.

يذكر أن هذا الاصدار تم ترتيبه وعرضه من خلال مجموعة جهات مؤلفة من: بنك ستاندرد تشارترد كمستشار تأسيس منفرد،QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، بالاضافة الى بنك بروة، بنك الكويت الدولي «KIB»، كيو انفست، QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء رئيسين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.

ولقد بلغت طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك - ذات المعدل الثابت القابل للتغيير - بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى الاضافية لرأس المال وذلك بموجب اللائحة S، والغير قابلة للاسترداد لمدة الخمس سنوات 9 أضعاف حجم الطرح تقريباً، وتم تسعيره بقيمة 4.875% سنوياً.

وجاءت هذه الصفقة بعد عقد سلسلة اجتماعات شاملة بهدف تعريف المستثمرين بآخر التطورات في بنك قطر الدولي الاسلامي، حيث اجتمعت الادارة العليا مع مجموعة من المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن. هذا وتعكس مشاركة «KIB» في اصدار هذه الصكوك مدى التزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الأسواق الاقليمية.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لادارة الاستثمار في «KIB»، جمال البراك، قائلاً: «يعتبر اصدار هذه الصكوك أمراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الاقليمي، حيث إنه يعزز مكانته على الساحة العالمية، ويسهم في فتح أسواق جديدة وفرص جديدة للمستثمرين من خارج المنطقة. موضحاً أن «KIB» عازم على المشاركة في مثل هذه المعاملات المالية التي تعد بمثابة أدوات ضرورية لتحقيق التطوّر الاقتصادي المستمر في المنطقة، ما يؤكد على وجود اقتصاد مليء بفرص النمو الواعدة.»

وأضاف البراك أن مشاركة «KIB» بصفته مدير رئيس مشترك وحافظ سجلات مشترك لاصدار هذه الصكوك يأتي في اطار التزامه بمواصلة تطوير السوق الاقليمي، وذلك من خلال تمهيد الطريق أمام الابتكارات والاتجاهات الحديثة التي تشكل سوق رأس مال الدين. كما أشاد أيضاً بالجهود المبذولة لتسخير القدرات الاقليمية والدولية لدفع التنمية الاقتصادية بشكل أكبر من خلال تمكين تبادل الخبرات والتعاون الاستباقي الذي يعكس قوة الاقتصاد الاقليمي ومرونته.

ومن الجدير بالذكر أن «KIB» يهدف الى لعب دوراً رئيساً في سوق رأسمال الدين الاقليمي عن طريق القيام بأدوار نشطة في الاصدارات عالية الجودة في المنطقة. ولقد شارك البنك مؤخراً كمدير مشترك لاصدار صكوك مصرف الريان الأولية غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أميركي والتي حققت طلبات الاكتتاب فيها قيمة الصكوك بثلاث مرات تقريباً. بالاضافة الى كونه المدير المشترك لاصدار صكوك بنك دبي الاسلامي الأولية غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار أميركي، والتي تم تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها قيمة الصكوك بثلاث مرات. ومستقبلياً، سوف يستمر «KIB» في المشاركة في اصدارات الصكوك عالية الجودة في الكويت والمنطقة، مما يرسخ وجوده في أسواق رأسمال الدين الاقليمية المتنامية.

