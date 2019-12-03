مال وأعمال

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أكد نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر، أن الاردن والكويت تربطهما علاقات وطيدة وتاريخ طويل من التعاون البناء، فكلا البلدين يسعيان لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتمادا على إمكاناتهما وموقعهما الاستراتيجي، لافتا الى ان القطاع الخاص الكويتي يولي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تشير الاحصائيات الرسمية ان حجم التبادل التجاري بين البلدين تطور الى ان وصل الى اكثر من 264 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 216 مليون دولار في 2016. وأضاف قائلا « ان قيمة الصادرات الكويتية للاردن سجلت تزايدا ملحوظا يقدر بحوالي 23 في المئة خلال عامي 2016/2018 ، وتركزت على صناعات البلاستيك وبعض المنتجات البتروكيماوية لتبلغ نحو 98 مليون دولار عام 2018، كما شهدت قيمة الصادرات الاردنية الى الكويت نموا بنسبة 22 في المئة خلال الفترة ذاتها، لتبلغ نحو 166 مليون دولار عام 2018». وتابع العمر قائلا «فيما يتعلق بإجمالي الاستثمارات الكويتية في الاردن فهي تقدر بقيمة 18 مليار دولار تقريبا موزعة على عدة قطاعات اهمها السياحة والبنوك والعقارات والنقل والاتصالات، كما تجدر الاشارة الى دور كل من اتفاقية التجارة الحرة المشتركة عام 2001 وكذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي في تشجيع التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين». ومن جانبه، اوضح جمال الفايز مدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ان الهدف من اللقاء بناء شراكات جديدة للتجارة البينية بين الكويت والاردن ومحور هذا اللقاء التعريف بالمشروع الاقليمي للمواشي الحية بنظام المربع الصحي الذي يقع تحت مظلة الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية، لافتا الى ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الريادية على مستوى العالم والاوحد على مستوى الشرق الاوسط وهو يعمل على شراكة حقيقية ما بين دول الجوار والاقليم من ضمنها الكويت.

