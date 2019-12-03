مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن نجاح عملية الاكتتاب العام في النسبة البالغة 50 % من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والذي تم تغطيته بنسبة تفوق 850 %، وبهذا تم اختتام المرحلة الثانية والأخيرة من اجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتصبح أول سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط مملوك للقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، أ. د. أحمد الملحم: «اعتباراً من الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الماضي، أصبحت نسبة 94 % من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتعتبر هذه الخطوة حدثاً تاريخياً بارزاً في تاريخ أسواق رأس المال في المنطقة، وخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمحددة في رؤية الكويت 2035 وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي كما تمنح القطاع الخاص بمساهمة مباشرة من المواطنين دوراً أقوى وفرصةً أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني».

ويعتبر تخصيص شركة البورصة أول عملية في تاريخ الكويت لتخصيص مرفق عام.

ويذكر أن عملية طرح 50 % من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت، والتي تمت بادارة شركة كامكو للاستثمار كوكيل للاكتتاب، هي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة الشركة والتي جاءت بعد نجاح تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في فبراير 2019.

وتمت خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية استيفاءً لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، تم تنفيذ عملية خصخصة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت على مرحلتين. اذ قامت الهيئة في فبراير 2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من تخصيص الحصة البالغة 44 % من رأس مال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار وتخصيص الحصة البالغة 6% من رأس مال شركة البورصة المخصصة للجهات العامة.

