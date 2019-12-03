مال وأعمال

دشنت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) أمس قاعة اللؤلؤة بعد تجديدها وتحديث لمرافقها وخدماتها في مبنى مطار الكويت الدولي T1 بالاضافه الى افتتاح مكتب هلا كويت بصاله المغادرين.

وتم الافتتاح أمس بحضور ورعاية رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح والرئيس التنفيذي في شركة «ناس» حسن الحوري والمدير العام منصور الخزيم.

وعقب الافتتاح أعرب الرئيس التنفيذي في الشركة حسن الحوري عن سعادته بهذا الافتتاح موضحا ان شركة ناس شركة كويتية تحت مظلتها مجموعة شركات منتشرة في الأسواق الناشئة من خلال وجودها في 40 مطاراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتابع الحوري بأن لدى «ناس» شبكة عالمية ملتزمة بتقديم تسهيلات وخدمات عالية المستوى للمطارات في الكويت، سواء كانت من حيث البنية التحتية أو الموارد أو التدريب الهادفة لتطوير صناعة السياحة والسفر، واحداث بصمة فارقة في المطارات التي تتواجد فيها وخصوصاً مطارات الكويت التي تعتبر واجهة مميزة للدولة.

واكد الحوري حرص «مجموعة ناس» على تطوير وتحديث قاعة اللؤلؤة يعكس المسؤولية التي على عاتقها من أنها تمثل واجهة حضارية للكويت.

واستطرد الحوري تصريحه ان قاعة اللؤلؤة تعتبر واحدة من الخمس قاعات ذات الخدمات الفريدة والمميزة التي تديرها (ناس) في الكويت تحت اشراف الادارة العامة للطيران المدني. وقد تم تشغيلها منذ عام 2004 وحتى الآن لاتزال واحدة من القاعات الأكثر اقبالًا في مطار الكويت الدولي، والتي تتميز بمواصفات عالية وجودة متميزة وفريدة من نوعها تغطي مساحة 475 متراً مربعاً حيث توفر منطقة جلوس تتسع لعدد 220 مقعداً.

وأوضح أن قاعة اللؤلؤة تقع في منطقة المغادرين بعد ادارة الهجرة والجوازات، حيث توفر بيئة مثالية فريدة للمسافرين (القادمون/المغادرون) للاسترخاء قبل أو بعد موعد الرحلة، كما توفر القاعة خدماتها لحاملي بطاقات الائتمان الرئيسة وكذلك بطاقات الدخول الى القاعات كما يمكن حجزها مسبقاً عن طريق (www.fasttrack.aero) أو الوصول اليها على مدار الساعة من خلال الدفع المباشر.

من جانبه استعرض المدير العام في الشركة منصور الخزيم الخدمات التي تقدمها الشركة في مطار الكويت الدولي ان الشركه أضافت الكثير من خدماتها داخل مطار الكويت هذا العام مثل خدمات توصيل الأمتعة Baggage Delivery، يمكن للمسافرين الذين يصلون الى الصالة الرئيسة T1 ويرغبون في مغادرة المطار تفادياً للانتظار طلب الخدمة من المختصين و ترك أمتعتهم والخروج من المطار في غضون دقائق. وسيقوم وكلاء الخدمة بشركة (NAS) بالاعتناء بالحقائب من حزام الأمتعة وتسليمها الى أصحابها عند باب منزلهم بأي مكان في الكويت. انه الحل الأمثل للمسافرين من العائلات، وللذين يحتاجون الى حضور اجتماع أو المغادرة بعد وقت قصير من وصولهم.

