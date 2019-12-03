مال وأعمال

«أ. ف. ب»: من دعم شخصيات دينية، إلى التسهيلات الائتمانية وإثارة مشاعر الوطنية، استخدمت السعودية كل الوسائل لدعم الاكتتاب العام لأرامكو، إلا أنّ الاقبال عليه ورغم ضخامته، قد لا يبلغ المستوى الذي كانت تطمح إليه.

واستقطب طرح أرامكو 38 مليار دولار من المؤسسات، وتسعى أكثر الشركات ربحية في العالم إلى جمع حوالى 25 مليار دولار من الاكتتاب العام الذي يصب تركيزه على المستثمرين المحليين والخليجيين، بعدما كانت تهدف في السابق لتحصيل 100 مليار دولار.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي بعد انتهاء مدة التقدم بعروض الشراء الخاصة بالأفراد، إن بيع 1,5 في المئة من أسهم الشركة فاق العدد المعروض من الأسهم بأكثر من النصف، علما أنه من المقرر إغلاق مناقصة المستثمرين من المؤسسات الأربعاء القادم. وبالمقارنة مع عمليات اكتتاب أخرى في المملكة، فإن الاقبال على أرامكو ليس الأكبر حتى الآن في تاريخ السعودية. فخلال الاكتتاب العام سنة 2014 للبنك التجاري الوطني، وهو أكبر مصرف في المملكة، تم طلب شراء أسهم فيه أكبر بـ23 مرة من العدد الذي طرح للبيع. وفي 2006، سجّل 10 ملايين سعودي، وهو عدد قياسي في المملكة، رغبتهم في الاكتتاب الأولي لشركة التطوير العقاري «إعمار»، بينما جذبت أرامكو نحو نصف عدد هؤلاء.

مؤشرات ودلائل

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات المالية إنّ «الاستعدادات للاكتتاب العام في أرامكو كانت كبرى لكن الدلائل تشير إلى أنّه من غير المرجح أن تكون عملية البيع بالحجم الذي كانت تتطلع إليه المملكة».

وتابعت المؤسسة أنّ الاكتتاب العام لأرامكو في طريقه لتخطي أكبر اكتتاب في التاريخ والعائد لمجموعة علي بابا في 2014 بقيمة 25 مليار دولار.

وستغطّي عائدات الاكتتاب «عجز الموازنة في المملكة لمدة عام واحد».

وإذا لم تحصل زيادة كبيرة في أعداد مستثمري المؤسسات في الأمتار الأخيرة، فإن الاقبال يبدو أقل من الحملة الإعلانية على مستوى البلاد، والمصارف التي تقدّم «قروض الاكتتاب العام»، والدعوات إلى الاستثمار كواجب وطني.

ووعدت أرامكو كذلك المستثمرين المحليين بأرباح عالية وإمكانية الحصول على أسهم مجانية مقابل أسهم يشترونها.

لكن في مملكة محافظة تتحرّر شيئا فشيئا من قيود التشدد في ظل حملة انفتاح بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يشعر سعوديون بالارتباك جراء النصائح الدينية المختلفة.

وسعى رجل الدين البارز عبدالله المطلق إلى حشد الدعم للاكتتاب العام، قائلاً إنه «حلال» وأنه حتى من المرجح أن يشارك علماء الدين فيه.

لكن رجل الدين المؤثر عبدالعزيز الفوزان، الذي يقول ناشطون إنه تم اعتقاله العام الماضي، ادعى في تسجيل مصور ظهر مجددًا على وسائل التواصل الاجتماعي أن جزءًا من الاكتتاب العام ليس متوافقًا مع المبادئ الإسلامية.

