مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على واحد في المئة يوم الاثنين في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن أوبك ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحا في العام المقبل. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 61.15 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا أو 1.4 في المئة إلى 55.92 دولارا للبرميل بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1 في المئة بينما هوى برنت 4.4 في المئة بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ستتعطل بفعل دعم أميركي للمحتجين في هونغ كونغ.

لكن النفط صعد بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم ، للمرة الأولى في سبعة أشهر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

