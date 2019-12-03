مال وأعمال

قال منصور بطيش وزير التجارة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان إنه وآخرون طالبوا حاكم مصرف لبنان والبنوك التجارية خفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريبا في إطار اجراءات لإنهاء أزمة مالية.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر تزايدت الضغوط على النظام المالي حيث فرضت البنوك قيودا صارمة على سحب الدولار والتحويلات وسط مخاوف من هروب رأس المال وحدوث نقص حاد في الدولار.

وقال بطيش إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أشار إلى بيانات تظهر أن «المودعين... سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف» منذ سبتمبر.

واستبعد بطيش خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة المالية خفض قيمة الودائع أو «التلاعب بسعر العملة الرسمي».

وقال «طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50 في المئة، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام».

وأضاف بطيش إن الاجتماع بحث مقترحات لتأمين تمويل الواردات الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام «وآليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجودة».

وقال مصدر حكومي ومصدر مصرفي رفيع إن مصرف لبنان سيعلن حزمة إجراءات أوائل الأسبوع تشمل خفض سعر الفائدة 50 في المئة تقريبا لتحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض.وأضافت المصادر إن سلامة سيطبق آلية لخفض أسعار الفائدة.

