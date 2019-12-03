أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حيث سلم سموه حفظه الله رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه رعاه الله لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اطلع سموه على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في 10 من شهر ديسمبر الحالي.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى أخيه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى - حاكم إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها باذن الله تعالى الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي طيب الله ثراها سائلاً سموه المولى تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وان يلهم أسرة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سموه ببرقية تعزية الى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في منطقة زابايكالية شرق روسيا وأودي بحياة العديد من ركابها واصابة اخرين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة الى بونهانغ فوراشيت رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

