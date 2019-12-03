loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

زار مقر وكالة الأنباء السعودية

الدعيج: تعاون مثمر بين «كونا» و«واس»


الرياض - «كونا»: قال رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج ان التعاون بين (كونا) و(واس) كبير ومثمر بما يخدم اعلام البلدين ومصالحهما.
واضاف الدعيج في تصريح لـ (كونا) خلال زيارته لمقر وكالة الانباء السعودية (واس) ان الوكالتين تقومان بعمل صحافي مشترك وتعاون كبير مثمر بما يخدم مصلحة المؤسستين ويعود بالنفع على منسوبيهما بتطوير قدراتهم التحريرية والإدارية وبما يحقق الأهداف التي تم التخطيط لها والموضوعة لمواكبة اخر التطورات العملية والتكنولوجية في العمل الصحافي. وأكد ان ما شهدناه اليوم في وكالة الأنباء السعودية وما تملكه من تطور تقني وتنظيم اداري متميز يدل على العمل الاحترافي والجهد الكبير المبذول والتطوير المستمر في العمل الصحافي بالوكالة.
وشدد الشيخ مبارك الدعيج على ان العلاقات الكويتية - السعودية راسخة عبر التاريخ وتوطدها علاقات الدم والنسب والأخوة والمصلحة المشتركة وتوثقها القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة