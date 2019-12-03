أول النهار

الرياض - «كونا»: قال رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج ان التعاون بين (كونا) و(واس) كبير ومثمر بما يخدم اعلام البلدين ومصالحهما.

واضاف الدعيج في تصريح لـ (كونا) خلال زيارته لمقر وكالة الانباء السعودية (واس) ان الوكالتين تقومان بعمل صحافي مشترك وتعاون كبير مثمر بما يخدم مصلحة المؤسستين ويعود بالنفع على منسوبيهما بتطوير قدراتهم التحريرية والإدارية وبما يحقق الأهداف التي تم التخطيط لها والموضوعة لمواكبة اخر التطورات العملية والتكنولوجية في العمل الصحافي. وأكد ان ما شهدناه اليوم في وكالة الأنباء السعودية وما تملكه من تطور تقني وتنظيم اداري متميز يدل على العمل الاحترافي والجهد الكبير المبذول والتطوير المستمر في العمل الصحافي بالوكالة.

وشدد الشيخ مبارك الدعيج على ان العلاقات الكويتية - السعودية راسخة عبر التاريخ وتوطدها علاقات الدم والنسب والأخوة والمصلحة المشتركة وتوثقها القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

