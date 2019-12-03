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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج والوفد الرسمي المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وقد تم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين الكويت والمملكة المتحدة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في جميع الأصعدة والمجالات. ونقل الأمير وليام تحيات وتقدير الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وتمنياتها لصاحب السمو أمير البلاد بدوام الصحة وتمام العافية ولشعب الكويت بالمزيد من الرفعة والازدهار. هذا وقد حمله سموالامير تحياته وتقديره لجلالة الملكة وتمنياته لها بموفور الصحة وللشعب البريطاني بكل التقدم والنماء. وقد اقام سمو أمير البلاد ظهر أمس مأدبة غداء على شرف صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج والوفد الرسمي المرافق.