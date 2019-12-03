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الرياض – الوكالات: اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين مسؤولية كبيرة، مشيرا الى أنه سيكون لاستضافة المملكة لأعمال مجموعة G20 لأول مرة، دور رئيس في تقديم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاضافة الى وجهات نظر الدول النامية.

وقال الملك سلمان في كلمة مكتوبة عبر الموقع الرسمي لقمة العشرين ان رئاسة السعودية لمجموعة العشرين مسؤولية كبيرة وفرصة مشتركة لتطوير التعاون الى آفاق جديدة واضاف يتوجب علينا استثمار ذلك لتمكين الانسان وتمهيد الطريق للجميع نحو مستقبل أفضل، وسن سياسات اقتصادية مستدامة لحماية كوكب الأرض، كما يتوجب علينا أن نمضي دماً للمستقبل وفق رؤية طموحة وطويلة المدى من شأنها أن تحقق أقصى استفادة من موجة الابتكار الحالية لتشكيل آفاق جديدة، لذلك ارتأت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين تنسيق العمل متعدد الأطراف في عام 2020 تحت عنوان اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، وتبعاً لهذا النهج، سنبني على انجازات مجموعة العشرين التي أثبت القدرة على اتخاذ رؤية طويلة المدى للتحديات والفرص المستقبلية والتعامل بفاعلية مع القضايا الملحة.

وأضاف خادم الحرمين، أنه لضمان الشمولية، سنتشارك مع جميع أصحاب المصلحة والعلاقة، من ضمنهم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث الاقليمية والدولية، وسنضمن من خلال ذلك تعظيم القيم المضافة من الحلول المطروحة للجميع.

وتابع الملك سلمان، أنه سيكون لاستضافة المملكة العربية السعودية لأعمال مجموعة العشرين، لأول مرة، دور رئيس في تقديم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاضافة الى وجهات نظر الدول النامية.

ورحب الملك في كلمته بالعالم أجمع، قائلاً نعلن للعالم تفاؤلنا وسعينا الى أن نبني للمجموعة بيئة حيوية للخروج بمبادرات ومخرجات تحقق آمال شعوب العالم. وأضاف نواجه جميعاً مشهداً عالمياً متغيراً بسبب التغيرات المتسارعة تقنياً واقتصادياً وبيئياً وديموغرافياً، وحيث ان العالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، تواجه دول مجموعة العشرين وشعوبها تحديات مشتركة، وفي ظل هذه التحديات، فان التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهتها، ومن هذا المنطلق تؤمن المملكة العربية السعودية بفاعلية العمل متعدد الأطراف للتوصل الى توافق ذي منفعة متبادلة، والتصدي للتحديات، وصنع فرص للبشرية.

وتابع الملك سلمان تمر المملكة حالياً بتحول تاريخي في ظل رؤية المملكة 2030 للوصول الى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ومن خلال هذه الرؤية ستعمل المملكة مع أعضاء مجموعة العشرين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي بهدف ايجاد الحلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين.