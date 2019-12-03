الأولى

ودع الأزرق خليجي 24 من الباب الضيق بخسارته أمام البحرين 2-4 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد خليفة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية والتي شهدت أمس أيضاً فوز السعودية على عمان 3-1. (طالع ص 23)

وتصدرت السعودية المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكل من البحرين وعمان مع تفوق الأولى بفارق الأهداف، فيما تذيل الأزرق الترتيب برصيد 3 نقاط. وضربت البحرين موعداً مع العراق متصدر المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي، فيما تنتظر السعودية مواجهة قوية مع قطر في الدور ذاته الذي يقام يوم الخميس المقبل. وظهر الأزرق الذي سانده جمهور كبير بصورة باهتة وافتقد لاعبوه للروح، فيما كان المنتخب البحريني الطرف الأفضل وكان بمقدوره زيادة الغلة من الأهداف لولا تألق الحارس حميد القلاف الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف. وغاب الانسجام عن لاعبي الأزرق الذي خيب آمال جمهوره فيما اضطر المدرب إلى إجراء 3 تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات التي تعرض لها طلال الفاضل وبدر المطوع ورضا هاني. وعقب الخسارة الكارثية طالبت الجماهير اتحاد الكرة بتحمل المسؤولية والتنحي مباشرة وافساح المجال امام وجوه جديدة تنقذ الكرة الكويتية التي فقدت بريقها تماماً. وفي المجموعة الأولى أمس أيضاً، تفوقت قطر على الإمارات 4-2 لترافق العراق الذي تعادل سلبا مع اليمن الى نصف النهائي. وجمع العراق 7 نقاط مقابل 6 لقطر و3 للإمارات ونقطة لليمن.