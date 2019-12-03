الأولى

اعلنت مؤسسة الرعاية السكنية طرح مناقصتين لتنفيذ مشروع شرق مدينة (صباح الأحمد) السكنية على الشركات المؤهلة والمتخصصة في الاعمال الانشائية وخدمات البنية التحتية وذلك لتخصيصها ضمن مايعرف بقانون من باع بيته.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة ابراهيم الناشي في بيان صحافي امس ان المؤسسة طرحت المشروع التزاما منها بالبرنامج الزمني للمشاريع المدرجة ضمن الخطة الخمسية التاسعة (15/2016 - 19/2020). واضاف ان المشروع يتضمن 1184 بيتا إضافة الى المباني العامة والطرق وشبكات خدمات البنية التحتية ومواقف السيارات مضيفا انه يقع في لجزء الشرقي المجاور لمدينة (صباح الأحمد) القائمة.

واوضح ان مساحة القسيمة المقام عليها بيوت المشروع تقدر بنحو 300 مترمربع بمساحة بناء 425 مترا مربعا مبينا ان البيت مكون من طابقين واربع غرف نوم وغرفة سائق وغرفة عاملة إضافة الى غرفة معيشة وديوانية وصالة استقبال و ان تصاميم البيوت جاءت على الطراز الحديث وتراعي احتياجات الأسرة الكويتية. وقال ان المؤسسة ارتأت تنفيذ المشروع عبر مناقصتين الأولى لانشاء 597 بيتا ، والثانية لانشاء 587 بيتا بنفس مدة التنفيذ التي ستكون 913 يوما لكل مناقصة وذلك بهدف ضمان سرعة الإنجاز بأعلى معايير الجودة.

وافاد بان هاتين المناقصتين طرحتا على 16 شركة محلية وعالمية مؤهلة لدى المؤسسة وذلك من مبدأ توسيع المنافسة بين الشركات المتخصصة.

وفيما يتعلق بمشروع شرق تيماء الجاري تنفيذه ذكر الناشي ان المؤسسة وقعت عقد تنفيذه في يونيو 2018 وتاريخ الإنجاز التعاقدي في ديسمبر 2020 موضحا ان نسبة انجازه تتجاوز 58 % متقدمة على نسبة الانجاز التعاقدية البالغة 45 %.

يذكر ان المعنيين بمشروعي (شرق تيماء وشرق مدينة صباح الأحمد) هم المواطنون المشمولون بالقانون رقم 2 لسنة 2015 والذي اشار الى تخصيص سكن لمن قام ببيع بيته قبل صدور القانون في فبراير 2015 وسدد كامل قيمة القرض المخصص له من بنك الائتمان ولمرة واحدة ويكون ذلك بصفة الايجار.