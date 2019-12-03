الأولى

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ان عدد التراخيص التجارية المغلقة بلغ نحو 99 ترخيصا لا تزاول اي نشاط تجاري ومع ذلك مسجل عليها 498 عاملا.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة رئيس لجنة متابعة اصحاب العمل د. مبارك العازمي في تصريح صحافي ان الحملة التفتيشية التي اكتشفت تلك التجاوزات جاءت مكملة للحملات التي سبقتها على العديد من المجمعات التجارية بمناطق مختلفة. واكد ان اللجنة تحظى بدعم كل الجهات المختصة المشاركة في عضويتها وهي الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية. واوضح أنه يتم ارسال نسخة من محاضر اللجنة التي يتم تحريرها الى هذه الجهات كافة حتى تباشر كل جهة الاختصاصات المنوطة بها بمقتضى القانون في شأن المخالفين. وشدد على ان اللجنة ستستمر في اعمال التفتيش في المجمعات الموجودة بكل المحافظات، مشيرا الى ان الجهود التي تبذلها تأتي تنفيذا للتكليفات الصادرة لها من اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية والتي تتعلق بمتابعة المحلات التجارية وتحرير محاضر لها في حال عدم مباشرتها للانشطة التجارية المرخص بها.

