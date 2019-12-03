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القى رجال المباحث الجنائية القبض على مواطن اقدم على التخلص من جثة صديقه المواطن البالغ 35 عاما صباح امس برميها خلف جمعية الفيحاء.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني ان بلاغاً ورد صباح امس لغرفة عمليات الداخلية من قبل عدد من الاشخاص يفيدون بوجود جثة خلف جمعية الفيحاء، وعلى الفور توجه رجال الامن والاسعاف الى موقع البلاغ حيث عثر على الجثة وهي تعود لمواطن يبلغ من العمر 35 عاماً فتم نقله الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة ، فيما استطاع رجال المباحث الجنائية من القاء القبض على صديق الضحية وهو مواطن وقد اعترف بان الضحية كان لديه مع عدد من الاصدقاء في الديوانية وعندما توفي حمله بسيارته ورماه خلف الجمعية. وتم ضبط جميع اصدقاء الضحية الذين كانوا في الديوانية ومازال التحقيق جارياً لمعرفة اسباب الوفاة. من جانب آخر أبلغ مواطن الجهات الأمنية بمشاهدته لجثة متفحمة في الشعيبة. وقال المبلغ بحسب مصدر أمني أنه عثر على الجثة في ساحة ترابية خلف إحدى الشركات واضاف المصدر، على الفور انتقل رجال الأمن والأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ، وتم إخطار النيابة.