آراء

كلنا ككويتيين عشنا الايام الماضية حالة من الترقب والانتظار لنرى الحكومة الرشيدة رقم (36) في عمر الكويت التي استقلت قبل 58 عاماً مضت، والجديد في الحكومة التي تحمل رقم الـ36 أن رئيسها جديد وهذه المرة الأولى التي يكلف فيها بتشكيل حكومة الكويت فالأمل بعد الله سبحانه وتعالى يكون في سموه وبأعضاء حكومته التي يتمنى الكويتيون أن تكون حكومة إنقاذ لهم ولوطنهم، وهنا أقول شكرا لكل الحكومات الـ35 الماضية عملتم وعملكم حمل الصواب والخطأ ولكننا ككويتيين نضع الأمل بالحكومة رقم 36، وهنا نقول إن الحكومات العشر الأخيرة لم تكن على قدر طموحات اهل الكويت كما كانت الـ21 حكومة الأولى بتاريخ الكويت كانوا حكومات استقلال ونهوض وتقدم وبناء دولة حديثة لذا التمني بالحكومة 36 ان تكون مثلها وتكون حكومة صحوة وتصحيح.

وهنا نرجع لتاريخ الحكومات الكويتية منذ الاستقلال نرى تشكيل أول حكومة كويتية بعهد سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح في 17 يناير 1962م أي بعد سبعة اشهر من استقلال الكويت، وضمت تلك الحكومة 15 وزيرا واستمرت حتى 27 يناير 1963م وكانت حكومة انتقالية ترأسها (بو الدستور) رحمه الله وانجزت هذه الحكومة تحول من الإمارة للدولة، وترأس الحكومات الثلاث التالية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله وكانت الحكومة الثانية من 28 يناير 1963م إلى 5 ديسمبر 1964م والثالثة من 6 ديسمبر 1964م إلى 2 يناير 1965م والرابعة 3 يناير 1965م إلى 23 ديسمبر 1965م، وترأس الحكومات الخمس التالية سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وكانت الحكومة الخامسة من 4 ديسمبر 1965م إلى 3 فبراير 1967م والسادسة من 4 فبراير 1967م إلى 8 فبراير 1971م والسابعة من 9 فبراير 1971م إلى 8 فبراير 1975م والثامنة من 9 فبراير 1975م إلى 5 سبتمبر 1976م والتاسعة من 6 سبتمبر 1976م إلى 15 فبراير 1978م، وترأس الحكومات الـ11 التالية سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله الصباح رحمه الله وبهذا كان سموه رئيس اكبر عدد من الحكومات في تاريخ البلاد وكانت الحكومة العاشرة من 16 فبراير 1978م إلى 3 مارس 1981م والـ11 من 4 مارس 1981م إلى 3 مارس 1985م والـ 12 من 4 مارس 1985م إلى 11 يوليو 1986م والـ 13 من 12 يوليو 1986م إلى 19 يونيو 1990م والـ 14 من 20 يونيو 1990م إلى 19 ابريل 1991م والـ15 من 20 ابريل 1991م إلى 16 اكتوبر 1992م والـ16 من 17 اكتوبر 1992م إلى 14 اكتوبر 1996م والـ17 من 15 اكتوبر 1996م إلى 21 مارس 1998م وال18 من 22 مارس 1998 إلى 12 يوليو 1999م والـ19 من 13 يوليو 1999م إلى 13 فبراير 2001م والـ 20 من 14 فبراير 2001م إلى 12 يوليو 2003م، وترأس سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله الحكومة الكويتية الـ21 من 13 يوليو 2003م إلى 8 فبراير 2006م، وترأس سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح الحكومة الـ22 من 9 فبراير 2006م إلى 9 يوليو 2006م والـ23 من 10 يوليو 2006 إلى 24 مارس 2007م والـ24 من 25 مارس 2007م إلى 27 مايو 2008م والـ25 من 28 مايو 2008م إلى 22 يناير 2009م والـ26 من 23 يناير 2009م إلى 28 مايو 2009م والـ27 من 29 مايو إلى 7 مايو 2011م والـ28 من 8 مايو 2011م إلى 29 نوفمبر 2011م، وترأس سمو الشيخ جابر المبارك الصباح 7 حكومات بداية من الحكومة الـ29 وحتى الحكومة الـ35 التي تقدمت باستقالتها في 14 نوفمبر 2019م.

وفي يوم 19 نوفمبر 2019م كانت الكويت والكويتيون على موعد مع رئيس وزراء جديد وهو سمو الشيخ صباح الخالد الصباح كلف برغبة سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه لتشكيل الحكومة الـ36 التي نتمنى منها أن تكون حكومة الأمل الجديد وتكون الحكومة الأفضل للكويت والكويتيين لكننا كمواطنين قد هلكنا من أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد ولهذا نقول اليوم رئيس جديد وحكومة جديدة وبالمستقبل نتمنى مجلس أمة جديد فكرا ونهجا وعملا ويكون توافق حكومي نيابي جديد يصب بخدمة الكويت ورفع كل المشاكل والهموم التي تؤرق المواطن الكويتي والصبر زين والأمل موجود ولابد أن يكون القادم أجمل، والحين ما عاد عندي سوى الدعاء لرب العرش العظيم أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وضرر ويكون الجديد جديداً بكل شيء اداء وفعلاً وعملاً لنقول ككويتيين إن الـ36 هي الأفضل، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: هل النواب راح يعملون مع الحكومة الجديدة؟ أم سيعملون للانتخابات القادمة؟ الجواب بهذا الجزء من دندنة قديمة تقول (تدس للعطار سلعة أهلها - وهل يصلح العطار ما افسده الدهر).. حبيبي الناس وراها انتخابات وأنت أعقل وهدي شوي يا مواطن.

