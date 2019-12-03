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يطير الفنان النجم داود حسين صباح اليوم الثلاثاء الى مدينة الاسكندرية وذلك تلبية لدعوة رسمية من د. اشرف زكي رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة. حيث سيتم تكريمه ضمن كوكبة من فناني مصر والوطن العربي في النسخة الأولى للمهرجان التي تعقد في الفترة من 3 - 8 ديسمبر 2019 بمكتبة الإسكندرية التي تحتضن فعاليات الدورة الأولى التي تحمل اسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، ويعتبر مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي أول مهرجان للمتخصصين والأكاديميين يقام على ارض مصر وبدرة المدن الإسكندرية . من ناحيته عبر النجم داود حسين عن تقديره للجنة المنظمة لمهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة برئاسة د. أشرف زكي الذي وصفه بانه أحد أبرز الاكاديميين بالإضافة لمنصبه كنقيب للمهن التمثيلية في جمهورية مصر العربية .

