إضاءات

أسدل الستار أمس الأول على الدورة السابعة من مهرجان «المسرحيون» الذي أقيم برعاية الشيخ دعيج الخليفة في فندق ميلينيوم، وسط حضور إعلامي وفني كبيرين من النجوم الشباب قدم فقرات الحفل مذيع تلفزيون سكوب خالد شاهر الذي رحب بالحضور وانه سعيد بتقديم هذا المهرجان الشبابي الذي يسلط الضوء على الاعمال المسرحية . كما ألقى مدير المهرجان الزميل نايف الشمري كلمة ارتجالية أكد من خلالها على الهدف الأساسي من المهرجان وهو دعم وتشجيع الشباب المسرحي على تقديم أعمالهم الهادفة للطفل وحتى مشاركاتهم في مسرحيات الكبار التي تجد أصداء كبيرة وواسعة بين الجمهور الذي بدا يعشق المسرح ويتابع الاعمال بشغف . وعبر الفنان القدير عبدالعزيز المسلم عن بالغ سعادته بتكريمه بالمهرجان كأفضل منتج مسرحي عن مسرحيته «خطوات الشيطان» خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية سواء محليا أو خليجيا . كما عبرت الفنانة ميس كمر عن بالغ سعادتها بتكريمها في المهرجان عن مسرحية «عنتر المفلتر» التي تواصل عروضها بنجاح كبير مع الفنان طارق العلي . وأكدت الفنانة الشابة شيماء قمبر بأنها سعيدة جدا بتكريمها في مهرجان المسرحيون الذي يعطي الفنان دافعاً ليقدم الأفضل دوما.

المكرمون

الفنان عبدالعزيز المسلم أفضل منتج مسرحي.

? أفضل مدير إدارة إنتاج سلطان شاهر مسرحية «مون لايت».

? أفضل مخرج مسرحي كبار عبدالله عبدالعزيز المسلم مسرحية «خطوات الشيطان».

? أفضل عرض متكامل مسرحية «آي ويش».

نجمة مسرح الطفل الأولى شجون مسرحية «آي ويش».

? النجم عبدالله عبدالرضا مسرحية «آي ويش».

? النجمة جنى الفيلكاوي مسرحية «بق بقيق».

? أفضل مؤلف عثمان الشطي مسرحية «بق بقيق».

? المؤلف محمد الكندري مسرحية «رحلة بدينار ونص».

? النجم منصور البلوشي مسرحية «آي ويش».

? المؤلف جاسم الجلاهمة مسرحية «نيوتن».

? النجم محمد المنصوري مسرحية «آي ويش».

? النجمة ملك بوزيد مسرحية «بق بقيق» و«آي ويش».

? المخرج المميز علي العلي على تميزه بمشواره المسرحي بين الطفل والجاد والكبار.

? النجمة نورا محمد مسرحية «رحلة بدينار ونص».

? النجمة ليالي دهراب مسرحية «سيركو».

? النجمة غرور صفر مسرحية «سيركو».

? النجم أحمد بن حسين مسرحية «سيركو».

? النجم خالد الصراف مسرحية «سيركو».

? النجم عبدالله هيثم مسرحية «بق بقيق».

? النجمة سَعوَدة مسرحية «بق بقيق».

? النجم عدنان كمال مسرحية «قصة الألعاب».

? النجم علي دشتي مسرحية «قصة الألعاب».

? النجمة فاطمة الدمخي مسرحية «قصة الألعاب».

? النجمة ليلى الرندي مسرحية «آي ويش».

? النجم عبدالرحمن الموسوي مسرحية «آي ويش».

? النجم محمد السعد مسرحية «آي ويش».

? النجمة نور العوضي مسرحية «آي ويش».

? النجمة ميس كمر مسرحية «عنتر المفلتر».

? النجمة شيماء قمبر مسرحية «عنتر المفلتر».

? النجمة فرح الجاسم مسرحية «آي ويش».

? النجم محمد المسلم مسرحية «خطوات الشيطان».

? الفنان القدير عبدالرحمن العقل مسرحية «رحلة بدينار ونص».

? النجم ياسر الحداد مسرحية «مون لايت».

? النجمة زينة الصفار مسرحية «مون لايت».

? الفنان محمد دشتي مسرحية «توي ستوري».

? نجم السوشال ميديا الأول ونجم الشباب فهد العرادي.

? النجمة رهف محمد مسرحية «بق بقيق».

? أفضل مخرج مسرحي اطفال شملان هاني النصار مسرحية «مون لايت».

? أفضل سينوغرافيا وديكور وأزياء فاطمة القامس مسرحية «مون لايت».

? الفنانة زينة الصفار مسرحية «مون لايت».

