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شددت النجمة الفنانة منى شداد على اهمية المكانة التى يحظى بها مهرجان مراكش السينمائي ووصفته بانه جسر للتواصل مع الإبداع السينمائي العالمي. لما يؤمنه من اهم واحدث النتاجات السينمائية بالاضافة لحضور اكبر عدد من نجوم وصناع السينما العالمية .

وقالت الفنانة منى شداد : تلقيت الدعوة من اللجنة المنظمة لمهرجان «مراكش السينمائي» الدولي ومن قبله بأيام كنت ضيفة في مهرجان «الدار البيضاء» السينمائي . الذي راح يحتل موقعه البارز على خارطة المهرجانات السينمائية العربية والدولية. واليوم تأتي الدعوة الكريمة من اللجنة المنظمة لمهرجان «مراكش» السينمائي الدولي الذى بات واحدا من اهم المواعيد السينمائية الدولية، بل ان مهرجان «مراكش» يذهب هذا العام ومن خلال دورته الحالية الثامنة عشرة ان يقدم 98 شريطا من 34 دولة. وهذا ما يمثل إنجازاً رفيع المستوى يستحق الاشادة والتقدير .

وتابعت الفنانة منى شداد: على مدى الأيام الماضية من عمر المهرجان أتيحت لي الفرصة لمشاهدة عدد متميز من أهم النتاجات السينمائية بالإضافة الى التواصل والحوار مع عدد مرموق من نجوم السينما العالمية والعربية وأبرز مديري المهرجانات السينمائية العربية والدولية .

وأكدت قائلة: كم كنت أتمنى حضوراً أكبر للسينما الكويتية والخليجية والعربية في هذا العرس السينمائي الذي راح يحلق بعيداً عبر التنظيم العالي المستوى والبرمجة المتميزة وأيضا الاختيارات السينمائية العالية الجودة والتى تمثل أحدث وأهم النتاجات . وأشارت الفنانة منى شداد إلى ان المهرجان يذهب بعيدا حينما تحتضن ساحة جامع الفنا في المدينة الحمراء، طوال أيام المهرجان، عدة عروض لأفلام شعبية من الهند، والمغرب، ومصر، والولايات المتحدة، وغيرها. وفي ختام تصريحها قالت الفنانة منى شداد بانها تشيد بالمستوى الرفيع للتنظيم الذي أسهم في تطوير الحوار والتلاقي بين الفنانين من انحاء العالم ما سيكون له أبعد الأثر في مد جسور الحوار والتواصل بين صناع السينما حول العالم في مراكش المحبة والجمال .

