علم ومعرفة

الظهران - السعودية - محمد غبريس

تجسيداً لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ولمناسبة الذكرى السبعين للنكبة، أطلقت مؤسّسة الفكر العربي تقريرها العربي الحادي عشر للتنمية الثقافية هذه السنة تحت عنوان «فلسطين في مرايا الفكر والثقافة والإبداع». وذلك في حفل خاص أقيم في فندق كمبينسكي العثمان الخُبر، بحضور صاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل، وأصحاب السموّ والمعالي والسعادة، وأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة في مؤسّسة الفكر العربي، وممثّلي وسائل الإعلام وكُتّاب التقرير.

في البداية ألقى الأمير خالد الفيصل كلمة قال فيها: أعتبر هذا التقرير أفضل التقارير التي قدّمتها مؤسّسة الفكر العربي وأكبرها وأبرزها علماً وثقافة.

وأضاف: أعتقد أنّ الذين ساهموا في كتابة هذا التقرير، لم يكتبوه فقط، وإنّما أذابوا أنفسهم وعقولهم في هذا التقرير الذي يمثل نبض كلّ إنسان عربي.. كما يمثّل المقاومة الثقافية للقضية الفلسطينية، فنحن نحتاج إلى الثقافة وإلى العلم مع الفعل السياسي والاقتصادي، في كنف المقاومة الفلسطينية العربية أمام هذا الطغيان الصهيوني.

وأضاف: إذا كنت أريد أن أتحدّث عن موقف المملكة العربية السعودية فيكفيني أن أعيد لكم العبارة التي أطلقها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن هذا الموضوع عندما قال «إن فلسطين هي قضيتنا الأولى».

ثمّ ألقى المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي البرفسور هنري العَويط كلمة أشار فيها إلى أنّه ليس من قبيل الصدف أن تصدر مؤسّستنا هذا التقرير في إطار إحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، وأن يُقام حفل إطلاقه هنا بالذّات، على مقربة من الصرح الذي استضاف في العام الماضي قمّة الملوك والأمراء والرؤساء العرب، في دورتِها التاسعة والعشرين، التي حملت اسم «القدس»، وأنْ يقع موعده غداة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرّته الأمم المتّحدة عام 1977، ويُحييه العالَم كلّ سنة في التاسع والعشرين من نوفمبر.

وأكّد العويط اهتمام المؤسّسة بالثقافة العربية والتزامها بتنميتها، معتبراً أنّ التقرير الجديد يندرج في سياق سعي المؤسّسة إلى الإضاءة بصورة محدّدة وبانورامية على أوجه الحياة الثقافية المنوّعة في مختلف مناطق العالَم العربي.

كما أكّد أنّ الثقافةَ لا يسعها أن تبقى على الحياد في المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال، وفي نضاله من أجل الحفاظ على هويّته، وحماية تراثه، وصون تاريخه وذاكرته، واسترجاع حقوقه المشروعة في أرضه، وقيام دولته.

ثم توقّف العويط عند محاور التقرير السبعة التي تناولت فلسطين وقضيّتها عبر تجلّيات الإبداع الفكري والثقافي والأدبي والفنّي. والمحاور هي: فلسطين في فكر رجالات النهضة العربية، فلسطين فلسفياً وفي مدارات العلوم الإنسانية، فلسطين: التاريخ والهوية، فلسطين في مرايا الأدب والفنّ والإبداع، فلسطين في مرايا الثقافة العالمية، اللّغة والتربية والعلوم في فلسطين، ملفّ القدس.

وأضاف: ألحقْنا بمحاور التقرير السبعة بيبليوغرافيا توثيقية موسّعة، عرّفت بأهمّ ما صدر في الأعوام الأخيرة (2014 – 2018) من مؤلّفات باللغتين الفرنسية والإنكليزية حول تاريخ فلسطين، وقضيّتها، ومدنها، ونتاج أبنائها الإبداعي.

واعتبر العويط أنّه ما كان لهذا التقرير أن يُبصر النور بمضامينه الثرية لولا تضافر جهود كثيرين، من داخل مؤسّسة الفكر العربي، ومن شبكة المفكّرين والمثقّفين والخبراء وأصحاب الاختصاص، الذين تتشرّف وتغتني بالتعاون معهم.

وأخيراً أكّد العويط أنّ التقرير حرص في معرض التصدّي لمحاولات تزوير التاريخ، على تصحيح الروايات المحرَّفة والمحرِّفة، وتقديم الأدلّة على عراقة الانتماء، والإضاءة على مشاريع إحياء التراث، وإبراز كلّ ما يؤول إلى حفظ الهوية الفلسطينية وأصالتها.

وفي ختام الحفل أجاب سموه عن بعض المداخلات حيث ذكر أنّ قضية فلسطين تهمّ كلّ عربي، وقد اقترحت مؤسّسة الفكر العربي لجامعة الدول العربية عقد قمّة عربية للثقافة، وتمتّ الموافقة المبدئية عليها، بانتظار تحديد مكان وزمان انعقادها.

قراءة في التقرير

جاء إصدار بمناسبة الذكرى الخمسين لنكبة فلسطين (1948 – 2018)، وذلك تأكيداً على توجّهات المؤسّسة الفكرية من جهة، وموقفها الداعم للقضية الفسطينية من جهة ثانية.

وقد توزَّع على محاور سبعة، تناولت فلسطين وقضيّتها عبر تجلّيات الإبداع الفكري والثقافي والأدبي والفنّي، والمحاور هي: فلسطين في فكر رجالات النهضة العربية، فلسطين فلسفيّاً وفي مدارات العلوم الإنسانية، فلسطين: التاريخ والهوية، فلسطين في مرايا الأدب والفنّ والإبداع، فلسطين في مرايا الثقافة العالمية، اللّغة والتربية والعلوم في فلسطين، وملفّ القدس.

تضمن التقرير كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي أكد فيها أن هذا التقرير يسـتمد أهميته الخاصة من رمزيّة فلسـطين نفسـها، وما تمثل كأرض وتاريخ وتراث، فضلاً عن رمزيّتها الوجدانيّة بالنسبة إلينا كعرب. وقال: أردناه تقريراً عن فلسطين ولأجلها. يذكر العرب جميعاً، ولا سيما الأجيال الشابة، بهويتها المميّزة.

وأشار سموه إلى أنّ المساهين العرب في هذا التقرير، من كتاب وباحثين ومؤرخين ونقاد وفنانين، قد أكدوا على الأصالة الحضارية لفلسطين، وعلى تلك الرابطة الوجدانية التي تربطهم بها. مؤكدين بذلك حضورها التاريخي والفكري والثقافي والأدبي والفني في الذاكرة الجمعية العربية وديمومة هذا الحضور في الزمن.

أما د.هنري العويط المدير العام لمؤسّسة الفكر العربي فأكد في كلمته قائلاً: قررت مؤسستنا إصدار هذا التقرير لمناسبة الذكرى السبعين لنكبة فلسطين (1948-2018)، لا لأنه يسهم في ترسيخ توجهات المؤسسة الفكرية فحسب، بل لأنه يضطلع أيضاً بمهمة الإعلان عن مفهومها للثقافة ونظرتها إلى دورها ووظيفتها كفعل مقاومة، ولأنه يترجم موقفها المناهض للاحتلال والداعم لفلسطين وقضيتها والمؤيد حقوق شعبها.

ولفت إلى أنّ التقرير حاول رسم لوحة جامعة ومؤتلفة بمختلف المحاور المرتبطة بفلسطين وقضيتها كما عالجها نتاج المفكرين والأدباء والفنانين الفلسطينيين والعرب، في حقول التاريخ والفلسفة والانتربولوجيا وعلم الاجتماع والتربية والرواية والشعر والنقد والسينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والفولكلور، وكما انعكست في مرايا الثقافة العالمية.

تضمّن المحور الأوّل قراءات في أبرز الأطروحات الفكرية العربية حول القضية الفلسطينية قبل إعلان دولة الكيان الإسرائيلي، وذلك في نتاج عدد من رجالات النهضة. كما تضمّن هذا المحور قراءات في الأطروحات الفكرية التي تناولت القضية الفلسطينية بعد إعلان دولة الكيان الإسرائيلي.

وقد شارك في هذا المحور الدكتور عبد الإله بلقزيز ببحث عنوانه «فلسطين والمشروع الصهيوني في الفكر العربي» أشار فيه إلى أنّ العرب خسروا حرب استرجاع فلسطين لأنّهم لم يكونوا يعرفون كيف يُخاطبون العالم باللغة التي يفهمها.

كما شارك كرم الحلو ببحث «المتنوّرون العرب وبدايات الوعي بالمخطّطات الصهيونية» قال فيه: إنّ جرجي زيدان نبّه في مرحلة مبكرة إلى التفاوت الحضاري المؤسّس للهزيمة من خلال ملاحظاته التي سجّلها أثناء رحلته إلى فلسطين عام 1913.

أمّا المحور الثاني، فعُني بالبُعد الثقافي والديني والتاريخي لفلسطين، حيث أشار بخضرة مونيس في بحثه «فلسطين فلسفياً أو تعالي التفكير في إتيقا العبور» إلى أنّ الفيلسوف جاك دريدا أكّد أنّ قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين هو عنف بحدّ ذاته.

وتناول محمد عفيفي في بحثه «جمال حمدان وقضية فلسطين» قائلاً: بأسانيد أنثروبولوجيّة عدّة ينتهي جمال حمدان إلى النتيجة القائلة بعدم انتماء اليهود إلى الجنس السامي، وانتماء الأغلب الأعمّ منهم اليوم إلى الجنس الآري.

أمّا مصطفى حجازي فرصد «تجلّيات طاقات الحياة في المقاومة الفلسطينية وإبداعاتها» مؤكّداً أنّ كلاً من الشاعرين محمود درويش وسميح قاسم اضطلعا بدورٍ مؤثِّرٍ في ترسيخ الهوية الفلسطينية ورسم حضورها المتجدد عبر الأجيال.

من جهته شارك إسماعيل مهنانة ببحث عنوانه «إدوارد سعيد.. الأوديسة الفكرية الفلسطينية» معتبراً أنّ سعيد حوّل القضية الفلسطينية إلى قضية عالمية تُحرج ضمير المثقفين والفلاسفة وتضع مشروعاتهم على محكّ المجاهدة الأخلاقية.

أمّا حنّا عبّود فتطرّق إلى «مكانة موسوعة عبد الوهّاب المسيري» مشيراً إلى أن المسيري استفاد من أفكار مفكرين غربيّين أكثر مما استفاد من معظم المفكّرين العرب الحديثين، الذين أخفقوا في وضع بارادغما ثقافي.

البحث الأخير في هذا المحور جاء تحت عنوان «الفَلسْطنة التي لا تشيخ» بقلم زهير ماجد الذي أكّد أنّ شرط الفلسَطنة مرتبط بتحرير فلسطين، وطالما بقي هذا الشرط، فهي باقية ومتوارثة من جيل إلى جيل.

تناول المحور الثالث تجلّيات فلسطين في أدبيّات التاريخ القديم، وفي التوراة، وفي أطاريح التاريخ المعاصر، من خلال بحث للدكتور فراس السواح «فلسطين العصور القديمة بين التوراة والتاريخ» مؤكداً أنّ التاريخ الحقيقي لدولتي إسرائيل ويهوذا مدفون تحت التراب الفلسطيني، لا بين دفتي كتاب التوراة، وهو ملك للتاريخ الثقافي السوري الفلسطيني لا لأي جهة أخرى.

من جهته قدّم ميشال سبع بحثاً بعنوان «مرويّات كتبت في أثناء السبي» أشار فيه إلى أنّ ثمة آثار تدلّ على تأسيس مدن في فلسطين في عهد العصر البرونزي المبكّر.

فيما قدّم جوني منصور «قراءة في مناهج كتابة تاريخ فلسطين المعاصر» معتبراً أنّ كتاب «فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية 1937» لعيسى السفري، هو من أوائل الكتب التي تطرَّقت إلى نشوء قضية فلسطين من خلال وعد بلفور والانتداب البريطاني.

وفي هذا المحور أيضاً بحث بعنوان «آرنولد توينبي الذي آزر القضية الفلسطينية حتى الرمق الأخير» بقلم إلياس فرحات الذي لفت إلى أنّ قصة آرنولد مع القضية الفلسطينية، تبدأ من نقده للأطروحات الصهيونية المركزية، ولا تنتهي بالتضامن العلني مع الفلسطينيّين في المنابر الإعلامية البريطانية والدولية.

وبحث آخر بعنوان «صدمة جدلية الاقتلاع والتذكّر» بقلم رامي أبو شهاب الذي رأى أنّ الرواية الفلسطينية تتخذ طابعاً فيه الكثير من التقدير للأثر الناتج عن الاقتلاع.

أمّا أسعد عبد الرحمن فقد تناول «قانون القومية في إسرائيل وأثره على الهوية الفلسطينية» مؤكداً أنه يُحرم الفلسطينيّين من مواطنتهم.

وسلّط نظمي الجعبة الضوء على «آثار فلسطين وعلاقتها بذاكرة الإنسان الفلسطيني وهويّته» موضّحاً أنه بعد العام1967 مُنع الفلسطينيّون من إجراء الحفريّات، بينما كان للأثريّين الإسرائيليّين مطلق الحرية في التنقيب في أي موقع أثري. أمّا البحث الأخير في هذا المحور فجاء بقلم عباس إسماعيل الذي استعرض «القضية الفلسطينية في إصدارات مراكز التفكير الإسرائيلية 2018-2019 « مشيراً إلى أنّ عدداً كبيراً من مراكز التفكير في إسرائيل يرتبط بالجامعات والمعاهد والكليّات الأكاديمية التخصّصية، مع شبه تغييب علني للمراكز المرتبطة بالمؤسسات السياسية والعسكرية - الأمنية.

رصد المحور الرابع الإبداع الشعري والسردي والتراث الشعبي الفلسطيني، وواكب كذلك رحلة الفنون التشكيلية الفلسطينية وفنون الكاريكاتور والموسيقى والغناء والمسرح والسينما، مواكبة تتعدّى الرصد، إلى التوثيق والتحليل. وتوزّع هذا المحور على ثلاثة أقسام، أمّا الأوّل فحمل عنوان «في الإبداع الشعري والسردي الفلسطيني» وشارك فيه إبراهيم نمر موسى ببحث عنوانه»عندما يعيد الشعر الفلسطيني المعاصر صوغ فلسطين» قال فيه: لم يكن اغتصاب أرض فلسطين انتهاكاً مجرّداً للجغرافية أو عدواناً عابراً عليها، بل هي بالنسبة إلى الشاعر العربي الفلسطيني عدوان على حرّيته وتماسكه وبهجته الإنسانية.

كما شارك عبده وازن ببحث «جيل الثمانينيّات الشعري الفلسطيني والتخلّص من «آثار» سابقيه» معتبراً أنّ خريطة المشهد الشعري الفلسطيني القائم الآن تشبه تمام الشبه الخريطة الفلسطينية السياسية والجغرافيّة التي يحكمها التشتّت.

وتضمّن القسم أيضاً بحثاً بعنوان «محمود درويش.. شاعر الوجدان الجمعي والكون الملحمي» بقلم صبحي حديدي فيما كتب د. فيصل درّاج عن «تحوّلات الرواية الفلسطينية.. قراءة في البدايات والنهايات» مؤكداً أنّ الرواية الفلسطينية ارتبطت برواية جبرا إبراهيم جبرا الأولى»صراخ في ليل طويل»، التي كتبها في القدس في صيف 1946، ونشرها لاحقاً في المنفى، بعد احتلال فلسطين في العام 1948.

وقدّم نبيل سليمان «قراءة في الكون السردي لغسان كنفاني» مؤكداً أنّ ثمّة حضور للزمن في سائر روايات غسان كنفاني وقصصه، والذي انقضى قبل نكبة العام 1948، وقد توسّل الكاتب له الاسترجاع.

أمّا صقر أبو فخر فشارك في بحث «المكان والهوية والمحو» لفت فيه إلى أنّ ثمّة نحو 245 سيرة ذاتية فلسطينية كتب معظمها في الربع الأخير من القرن المنصرم، وهذا العدد، ربّما يجعل الفلسطينيّين في طليعة الشعوب العربية التي اهتمت نخبُها بكتابة السيرة.

كذلك شاركت إيمان مصاروة ببحث عنوانه «أدب السجون في الأرض المحتلّة: المقاومة بالإبداع» أكّدت فيه أنّ هناك أكثر من 300 أسير فلسطيني يكملون تحصيلهم العلمي، وعدد آخر تخرَّج وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعات، على الرغم من الظروف الصعبة لأسرهم والإجراءات القاسية ضدّهم.

أما البحث الأخير في هذا القسم فجاء بقلم نجلاء نصير بشور تحت عنوان «مفارقات أدب الطفل الفلسطيني» مشيرة إلى أنّ أدب الطفل الفلسطيني حظي بمشاركة عربية واسعة ما منحه بعداً عربياً.

فيما حمل القسم الثاني من المحور الرابع عنوان «في مرايا الإبداع الفنّي» وقدّم فيه عز الدين المناصرة «قراءة في مسار الفنّ التشكيلي الفلسطيني» أشار فيه إلى أنّ ثمة من يؤرّخ لبدايات الفنّ المعاصر في فلسطين بعام 1933، انطلاقاً من تاريخ المعرض الفردي الأوّل للفنانة زُلفى السعدي، والذي يُعتبر أوّل معرض فنّي لفنان فلسطيني في فلسطين.

وكتب حمزة عليّان عن «ناجي العلي أيقونة الفنّ الكاريكاتوري» لافتاً إلى أنّ حنظلة كان بمثابة شهادة ميلاد لناجي العلي، وقد تطّور هذا الصبي من الداخل في وعيه والتزامه وأصبح ذا هوية قومية وأخيراً بات يملك هوية إنسانية.

في القسم الثالث الذي حمل عنوان «في مرايا التراث والفولكلور الشعبي» استعرض محمد الأسعد «أول رواة جمعوا شتات الشعب الفلسطيني»، وتطرقت رضا إغبارية إلى «الأمثال الشعبية الفلسطينية ومسألة الهوية الوطنية والتراثية» مشيرة إلى أنّ الفلسطيني وثّق في أمثاله مدن فلسطين وقراها ومناطقها، ما جعل الأمثال وسيلة لحفظ تراثه وهويّته.

من جهة ثانية بحث المحور السادس في أوضاع التربية العربية والتعليم في غزّة والضفّة وسائر مناطق ما يُسمّى «عرب الـ48»، وفي واقع اللّغة العربية ومستقبلها داخل فلسطين المحتلّة، كاشفاً عن وجه مشرق يتمثّل بالعلم والعلماء الفلسطينيّين في العالم العربي وبلاد الانتشار. حيث أشار د. أسامة عثمان إلى أنّ السياسات الإسرائيلية التعليمية تصبّ في تغليب الهوية اليهودية الإسرائيلية على حساب الهوية العربية الفلسطينية.

وبالنّظر إلى الأهمّية التاريخية والحضارية والدينية والثقافية لمدينة القدس، خُصّص المحور السابع لقضيّتها، وحضورها في ميزان الحقائق العلمية والتاريخية، وفي أدب الرحّالة العرب والمسلمين، وفي اللّوحات الرومانسية الغربية، فضلاً عن مكتبات القدس عبر التاريخ، ومنزلة هذه المدينة في الديانة المسيحية، ومحاولات تهويدها وشطب هويّتها وتراثها، مع إطلالة على القدس في عوالم روايات جبرا إبراهيم جبرا وفضاءاتها. وأُلحقت بمحاور التقرير السبعة بيبليوغرافيا توثيقية موسّعة بقلم طيّب العروسي، عرّفت بأهمّ ما صدر في الأعوام الأخيرة (2014-2018) من مؤلّفات باللّغتين الفرنسية والإنكليزية حول تاريخ فلسطين، وقضيّتها، ومدنها، والنتاج الإبداعي لأبنائها.

