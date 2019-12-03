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بغداد - الوكالات: نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي ان يكون الاخير قد قدم استقالته.

وذكر المكتب في بيان صحافي مقتضب ان «الاستقالة المنسوبة الى الحلبوسي مزورة، وعلى وسائل الاعلام توخي الدقة وعدم الاعتماد على اي وثيقة غير صادرة عن المكتب رسميا». وكان مجلس النواب العراقي، قد وافق الأحد، على استقالة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، من منصبه. وقرأ الحلبوسي استقالة رئيس الوزراء على النواب الحاضرين، مبيناً انه استناداً الى المادة 75 من الدستور تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وأن مجلس النواب سيخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفق المادة 76. كما وجه رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع للذهاب فوراً الى محافظتي النجف وذي قار.

وعقب ذلك، علق المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي قائلا: «ان حكومة عبدالمهدي تحولت لتصريف الأعمال، وانها ستبقى 30 يوماً لحين تكليف حكومة جديدة».

