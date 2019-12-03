عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكدت وزارة الخارجية الأميركية ان لديها ادلة على ارتكاب نظام الرئيس السوري بشار الأسد جرائم حرب باستخدام الأسلحة الكيمياوية حسبما جاء في بيان اميركي في الذكرى الدولية لضحايا الحرب الكيمياوية.

وقال البيان «في ذكرى هذا اليوم، نتذكر ونكرم جميع ضحايا الحرب الكيماوية، ان استخدام المواد الكيمياوية كأسلحة تسبب في سقوط قتلى وحدوث اصابات مروعة في تاريخنا الحديث». وتابع بيان الخارجية الأميركية نقلا عن حساب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس على تويتر «للأسف، هناك اماكن في العالم يستمر فيها استخدام الأسلحة الكيمياوية دون عقاب». وأضاف «في سورية يستخدم بشار الأسد الأسلحة الكيمياوية كل عام منذ انضمام سورية الى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية عام 2013. لقد قدمت الولايات المتحدة مؤخراً ادلة على ان نظام الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح في مايو 2019 وغاز السارين في اغسطس 2013 في الغوطة، ما اسفر عن مقتل اكثر من 1400 مدني.. ان الأسد مسؤول عن فظائع لا حصر لها، بعضها يرقى الى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وتشمل هذه الفظائع استخدام الأسلحة الكيمياوية». في غضون ذلك قتل عشرة مدنيين امس في قصف جوي شنته قوات النظام في مدينة معرة النعمان في محافظة ادلب في شمال غرب سورية وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وتشهد محافظة ادلب منذ يوم السبت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة والفصائل الجهادية والمقاتلة من جهة ثانية ما اسفر عن مقتل نحو 100 مقاتل من الطرفين، بحسب المصدر نفسه. وأفاد المرصد السوري امس «استهدفت قوات النظام بضربات جوية سوقاً شعبياً في مدينة معرة النعمان في ريف ادلب الجنوبي، ما اسفر عن مقتل عشرة مدنيين واصابة 15 آخرين بجروح»، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.

على صعيد اخر اعلنت قوات سورية الديموقراطية «قسد» عقد اتفاق مع موسكو لنشر قوات روسية في شمال سورية، شرقي نهر الفرات. وقال القائد العام لقوات سورية الديموقراطية ذات الغالبية الكردية مظلوم عبدي في حسابه على تويتر «اتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودا وتل تمر وعين عيسى من اجل امن واستقرار المنطقة «. وتقع هذه المناطق في حدود المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا في شمال سورية.

