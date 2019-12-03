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عمان- أ. ف. ب: لقي 13 مزارعا باكستانيا اغلبهم من الأطفال حتفهم اثر حريق اندلع فجر امس في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما اعلنت السلطات.

وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني ان «13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرون اثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل احدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية»، على بعد نحو 50 كيلومترا غرب عمان. وأوضح ان الضحايا «تعرضوا لحروق بالغة في الجسم» بينما سادت حالة من «الهلع والخوف» بين المصابين. وأضاف ان «فرق الاطفاء قامت باخماد الحريق فيما قامت فرق الاسعاف بتقديم الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم مع الوفيات الى مستشفى الشونة الجنوبية».

وأكد البيان انه «تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على اسباب الحريق». ونقلت قناة «المملكة» الرسمية الاردنية عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني اياد العمرو قوله ان «المتوفين هم ثمانية اطفال وأربع نساء ورجل واحد»، مشيرا الى ان «الدلائل الأولية للحريق تشير الى ان السبب هو تماس كهربائي».

وأضاف ان الحادث وقع بعد الساعة الثانية من فجر الاثنين. وقال مدير مستشفى الشونة الجنوبية فايز الخرابشة ان «جثث المتوفين الـ13 والذين تتراوح اعمارهم من عام واحد الى 27 عاما وصلت الى المستشفى وبعضها متفحمة». وأضاف انه «جرى تحويل الجثث الى المركز الوطني للطب الشرعي في عمان بعد ان كشف عليها المدعي العام والطبيب الشرعي».

من جهته قدر رئيس اتحاد مزارعي منطقة وادي الأردن (غرب عمان) عدنان خدام «عدد العمالة الباكستانية العاملين في هذا القطاع بحوالي 25 الى 30 الف شخص». وغالبا ما تقع حوادث مماثلة في الاردن بسبب لجوء الناس الى وسائل التدفئة الرخيصة غير الآمنة اثناء نومهم.

