عربيات ودوليات

الرباط- أ. ف. ب: لقي 17 شخصا مصرعهم الاحد في حادث انقلاب حافلة بينما اصيب 36 آخرون بجروح في شمال المغرب، بحسب ما افاد مسؤول في وزارة الصحة امس. ووقع الحادث اثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما اعلنت السلطات المحلية التي كانت اشارت في البداية الى مقتل ثمانية اشخاص. كما اعلن عن فتح بحث من طرف السلطات الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة التي ما تزال غير معروفة رسميا. ونقلت وسائل اعلام محلية عن اثنين من الناجين قولهما ان الحافلة انحرفت عن الطريق لتنزلق في منحدر، مشيرين الى انهما «شعرا فجأة بانزلاق عجلاتها بسبب تهاطل الأمطار». وأظهرت صورة نشرتها القناة التلفزية العمومية «دوزيم» على «تويتر» الجزء الأمامي لهيكل الحافلة محطما بفعل قوة الحادث. وتتسبب حوادث السير في مقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المملكة التي تضم 35 مليون نسمة. ووضعت السلطات استراتيجية «وطنية للسلامة الطرقية» لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات اسفر عن 42 قتيلا في سبتمبر 2012. وتطمح هذه الاستراتيجية الى خفض عدد حوادث السير بالنصف في افق سنة 2026.

