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مرسيليا- أ. ف. ب: قتل شخصان بعدما جرفتهما المياه وثلاثة عناصر انقاذ فيما كانوا متوجهين على متن مروحية لمساعدة المنكوبين من جراء الفيضانات التي شهدها جنوب شرق فرنسا بعد اسبوع على هطول امطار غزيرة اوقعت ستة قتلى. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان ان رجال الانقاذ الثلاثة الذي كانوا على متن مروحية تابعة للامن المدني متوجهين للقيام بمهمة انقاذ في دائرة فار عثر عليهم ميتين قرب مرسيليا ليل الاحد الاثنين. وفُقد الاتصال بالمروحية «اي سي 145» واختفت عن الرادار خلال قيامها بمهمة انقاذية واستطلاعية وتحطمت في الجبال بشمال مرسيليا لسبب لم يعرف بعد، وأوكل التحقيق الى الدرك التابع للنقل الجوي. وعُثر على جثث الرجال الثلاثة قرب بلدة روف في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وفق بيان صادر عن وزير الداخلية كريستوف كاستانير ووزير الدولة في الداخلية لوران نونيز.

