عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: أمر وزير الدفاع الإسرائيلي اليميني المتطرف نفتالي بينيت المسؤولين بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنّ بينيت وجه تعليمات الى الإدارة المعنية بالضفة الغربية المحتلة «بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة». ويأتي قرار بناء المستوطنة في الخليل وسط اضطراب سياسي في إسرائيل بعدما انتهت الانتخابات التشريعية في نيسان وفي سبتمبر بدون فوز حاسم.

وتقع منطقة السوق في شارع الشهداء في الخليل، الذي كان شارعا نابضا يؤدي لموقع مقدس يعتقد أن النبي إبراهيم وزوجته سارة قد دُفنا فيه. لكنّ الشارع مغلق منذ عشرات السنين في وجه الفلسطينيين الذين طالبوا مرارا بفتحه أمام حركة المرور. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع على إعلان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية. وتشكل المدينة التي تعتبر مقدسة لكل من المسلمين واليهود، نقطة ساخنة للاشتباكات بين الطرفين. وتمتد هذه الاشتباكات إلى القرى المحيطة بالمدينة. والسبت، قتل فلسطيني بنيران جنود اسرائيليين خلال مواجهات في قرية بيت عوا قرب مدينة الخليل وتقع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة حيث العديد من المستوطنات.

وقال بينت إن هذه الخطوة ستضاعف عدد السكان اليهود في المدينة ويقيم نحو 800 مستوطن إسرائيلي في الخليل تحت حماية عسكرية مشددة، ووسط 200 ألف فلسطيني.

في المقابل اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن اعلان الاحتلال إقامة حي استيطاني جديد في سوق الخضار وسط مدينة الخليل يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات الإدارة الاميركية شرعنة الاستيطان.وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية «هي خطوة ممهدة للضم» في إشارة الى نية الاحتلال ضم الضفة الغربية الى إسرائيل. وأضافت «هذا الإعلان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وهو خطوة استفزازية جديدة ومرفوضة كليا».وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه داعية المجتمع الدولي الى التحرك العاجل للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات ملموسة مقابل هذا التصعيد الإسرائيلي تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

كما دانت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان القرار معتبرة أنه «الوجه البشع للسيطرة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة». وقالت الحركة ان اسرائيل «أغلقت شوارع بكاملها في الخليل أمام الفلسطينيين وحرمتهم من حرية الحركة من أجل الحفاظ على وجود 800 مستوطن بين ربع مليون فلسطيني».

ولم يفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو حلفاؤه مثل بينيت ولا خصومهم بمقاعد كافية في البرلمان لتشكيل ائتلاف حكومي. ويتعين على أعضاء الكنيست إيجاد حل قبل 11 ديسمبر أو حلّ البرلمان مجددا والدعوة لانتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام. ويستمد حزب نفتالي بينيت «اليمين الجديد» الدعم الاكبر من أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

