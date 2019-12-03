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إسطنبول- الوكالات: أكد عمر شاكر مدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل وفلسطين الذي رحلته السلطات الإسرائيلية مؤخرا أنه لم يخضع لمحاولات الإسكات مشددا على أن المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل ضد منظمات حقوق الإنسان وبالقمع الذي تمارسه ضد الفلسطينيين.

وفي لقاء مع وكالة انباء «الأناضول» التركية قال شاكر إن عملية إبعاده عن إسرائيل الاثنين الماضي بحجة دعمه لحركات مقاطعة إسرائيل بدأت في الأصل منذ ثلاث سنوات. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية اختلقت العديد من الذرائع في البداية، ووضعت صعوبات أمام منظمته بشأن تشغيل الأجانب. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اتهمته في البداية بالترويج لفلسطين وليس العمل لصالح المنظمة، وبعد ذلك غيرت تصريحاتها وزعمت أنه يدعو إلى مقاطعتها. وبخصوص المشاكل التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان بإسرائيل، قال شاكر إن الأخيرة تفرض قيودا على المنظمات الحقوقية، وإن ذلك يدفع هذه المنظمات إلى الانشغال بهذه القيود المفروضة عليها بدلا من التركيز على توثيق الأوضاع التي بها انتهاكات.

