عربيات ودوليات

أثار تزايد حالات الانتحار بمصر قلقا شديدا لدى الأسر والجهات الرسمية في الدولة، حيث شهدت القاهرة خلال الساعات الماضية حالتي انتحار في وقت متقارب الأولى عندما ألقى طالب بكلية الهندسة بنفسه من أعلى برج القاهرة، لمروره بحالة نفسية سيئة بينما ألقى شاب عشريني نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة.

وتتصدر مصر قائمة الدول العربية الأعلى في معدلات الانتحار وفق ما نشرته منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها عن ظاهرة الانتحار حول العالم، وجاء في التقرير أن شخصا واحدا ينتحر كل 40 ثانية، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي، وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين، بل وتجاوت الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016.

من جهتها أطلقت دار الإفتاء المصرية، حملة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالتزامن مع تكرار حدوث حالات الانتحار على مدار يومين متتاليين، تحت عنوان «حملة التوعية ضد المرض النفسي» و«المرض النفسي أشد من العضوي». وكانت الإفتاء، أكدت أن الانتحار حرام شرعا.

وأرجع د.حسام عمارة استشاري الأمراض النفسية والعصبية حالات الانتحار إلى مرض الاكتئاب وقال إن الاكتئاب من أبرز الأمراض النفسية وأكثرها خطورة لأنه يدفع صاحبه للانتحار؛ أو إيذاء النفس أو الآخرين بأي شكل من الأشكال، كما يؤثر بصورة كبيرة على الحياة الشخصية للمريض والمحيطين به، وكشف عمارة، عن الطرق المثلى للتعامل مع مرضى الاكتئاب وكيفية مساعدتهم، مشيرا إلى أن العلاج النفسي يساعد على تخفيف حدة الكآبة، لأن الاكتئاب يختلف من شخص لآخر، وأشار إلى أنه تم تصميم العلاج الحديث، لمساعدة الناس على التعرف والتعامل مع الجوانب النفسية والسلوكية والشخصية والحالة الظرفية للاكتئاب لديهم، ناصحا بالتعامل بحذر مع المصاب بالاكتئاب الذي قد تصل به المرحلة إلى التفكير بالانتحار، وذلك حتى لا يكون سببا في تطور حالة المصاب المرضية.

