دوليه

منح النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة ثلاث نقاط ثمينة عندما عاد من ملعب «واندا متروبوليتانو» الخاص بنادي اتلتيكو مدريد بفوز ثمين بتسجيله هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بأربع دقائق ليحافظ فريقه على صدارة الترتيب.

ويملك برشلونة 31 نقطة متفوقا بفارق الاهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على الافيس 2-1 السبت، في حين تراجع اتلتيكو مدريد الى المركز السادس مع 25 نقطة.ويلتقي الغريمان اللدودان وجها لوجه في الكلاسيكو في 18 من الشهر الحالي على ملعب كامب نو.واستمر الفريق الكاتالوني في تشكيلة عقدة لفريق العاصمة الاسبانية كون اتلتيكو فشل في الفوز على ضيفه للمباراة التاسعة عشرة تواليا في الدوري المحلي وتحديدا منذ ان تغلب عليه في 14 فبراير عام 2010. وبدأ المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان اساسيا في صفوف برشلونة في مواجهة فريقه السابق على حساب مواطنه عثمان ديمبيلي المصاب ليلعب الى جانب ثنائي خط المقدمة ميسي والاوروغوياني لويس سواريز.وقوبل غريزمان بصفارات الاستهجان من قبل انصار اتلتيكو في كل مرة لمس بها الكرة علما بانه دافع عن الوان النادي المدريدي على مدى خمسة اعوام (2014-2019).وكاد اتلتيكو مدريد يفتتح التسجيل بالنيران الصديقة عندما مرر ماريو هرموسو كرة عرضية داخل المنطقة اعترضها البرازيلي جونيور فيربو وكاد يحولها خطأ في مرماه لولا تدخل القائم الايمن (8).

وسنحت فرصة ذهبية لهرموسو مجددا عندما تلقى كرة داخل المنطقة تابعها من مسافة قريبة لكن الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن انقذها في اللحظة الاخيرة (16).وبدأ برشلونة يدخل اجواء المباراة تدريجيا وشكل اول خطورة حقيقية على مرمى الحارس السلوفيني يان اوبلاك عندما راوغ ليونيل ميسي اكثر من لاعب وهيأ كرة باتجاه الكرواتي ايفان راكيتيش لكن الاخير سددها ضعيفة بين يدي حارس اتلتيكو مدريد (26).

وتبادل سواريز الكرة مع غريزمان واطلقها قوية من خارج المنطقة لكنها اخطأت الهدف (36).وتألق تير شتيغن في التصدي لكرة رأسية رائعة لالفارو موراتا مبعدا الخطر (39).وانقذت العارضة اتلتيكو مدريد من هدف اكيد عندما تطاول جيرار بيكيه فوق الجميع وسدد الكرة برأسه (42).واستهل غريزمان الشوط الثاني بتسديدة خجولة سيطر عليها اوبلاك بسهولة (47)، ثم شن برشلونة هجمة مرتدة سريعة بقيادة سيرجي روبرتو الذي مرر كرة عرضية تركها غريزمان مموها بجسمه لسواريز الذي سدد كرة زاحفة سيطر عليها بسهولة أوبلاك (62).

وقام ميسي بمجهود فردي رائع راوغ فيه لاعبين من اتلتيكو ثم غمز الكرة باتجاه سواريز على الجهة اليسرى ومنه داخل المنطقة باتجاه غريزمان غير المراقب لكن الاخير سدد الكرة عاليا على الطاير (69).ونجح الفريق الكاتالوني في الخروج بنقاط المباراة الثلاث بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها صانع الالعاب الهولندي فرانكي دي يونغ ومررها باتجاه ميسي على الجهة اليمنى، فسار بها الاخير قبل ان يمررها الى سواريز الذي هيأها له متقنة ليتابعها ميسي بيسراه على يمين اوبلاك من على مشارف المنطقة (86).وهو الهدف الـ12 لميسي في الليغا هذا الموسم والـ25 له أمام أتلتيكو مدريد في 27 مباراة في الدوري المحلي.

وواصل إشبيلية نتائجه الجيدة على الصعيدين المحلي والقاري، بفوزه الصعب على ضيفه ليغانيس 1-0.ورفع النادي الأندلسي رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث.واستحق إشبيلية فوزه الثامن وتحقيق ثأره من ليغانيس الذي أذله الموسم الماضي في معقله «رامون سانشيس بيسخوان» حين اكتسحه بثلاثية نظيفة، إذ كان الطرف الأفضل منذ الثانية الأولى وحاصر ضيفه في منطقته إلا أن رجال المدرب جولن لوبيتيغي عجزوا عن الوصول الى الشباك في الدقائق الـ45 الأولى.لكن الفرج جاء للنادي الأندلسي في بداية الشوط الثاني حين نجح البرازيلي دييغو كارلوس في منحه التقدم بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر ركلة ركنية عجز دفاع وحارس ليغانيس عن التعامل معها (63).وصعد اتلتيك بلباو الى المركز الخامس موقتا بفوزه على غرناطة بهدفين سجلهما راوول غارسيا (41 من ركلة جزاء) ويوري برشيش (83).وحقق خيتافي فوزا صريحا على ليفانتي برباعية نظيفة.وسقط اسبانيول على ملعبه امام اوساسونا 2-4.

