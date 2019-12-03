دوليه

سجل المهاجم الارجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز ثنائية لفريقه انتر خلال فوزه على سبال 2-1 لينتزع الصدارة من يوفنتوس الذي تعثر على ملعبه امام ساسوولو 2-2 في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة ايطاليا اول من أمس.

ويملك انترميلان 37 نقطة مقابل 36 ليوفنتوس. وكان انتر تصدر الترتيب على مدى المراحل السبع الاولى قبل ان يتنازل عنها بخسارته على ملعبه امام يوفنتوس بالذات على ملعب سان سيرو، حقق انتر فوزه الخامس تواليا بفضل مارتينيز الذي رفع رصيده هذا الموسم الى 8 اهداف بتسجيله هدفي فريقه الاول بتسديدة رائعة بيمناه (16) والثاني من كرة رأسية.

ولم تنجح كتيبة المدرب انطونيو كونتي في تعزيز تقدمها بل تلقت شباكها هدفا حمل توقيع ماتيا فالوتي (50).لكن دفاع انتر نجح في المحافظة على تقدمه في مواجهة الفريق صاحب المركز قبل الاخير في الدوري.

وقال كونتي مدرب يوفنتوس السابق «عندما يهدر فريق مثل يوفنتوس النقاط يتعين عليك استغلال ذلك بافضل طريقة ممكنة».واضاف «اما الان فيتعين علينا الاحتفاظ بالصدارة والاستمتاع بها».

وعاد ميلان بفوز ثمين من معقل بارما بهدف متأخر سجله لاعبه الفرنسي ثيو هرنانديز (88).وفي مباراة ثالثة، حقق لاتسيو فوزا صريحا على اودينيزي باهداف تشيرو إيموبيلي (9 و35 من ركلة جزاء) والاسباني لويس ألبرتو (45 من ركلة جزاء) ليرتقي الى المركز الثالث برصيد 30 نقطة.وعزز إيموبيلي رصيده في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا بفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني البلجيكي روميلو لوكاكو.كما عاد روما من فيرونا بفوز بنتيجة 3-1 ليحقق فوزه الثامن في الدوري هذا الموسم ويرتقي الى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وتابع نابولي عروضه المخيبة محليا بسقوطه على ملعبه امام بولونيا 1-2. وتقدم الفريق الجنوبي بهدف لمهاجمه الاسباني المخضرم فرناندو يورنتي (41) قبل ان يرد بولونيا بهدفين لاندرياس اولسن (58) ونيكولا سانسوني (80).وظن يورنتي بأنه أهدى فريقه هدف التعادل في الرمق الاخير لكن الحكم لجأ الى تقنية الفيديو ليتبين بأنه كان متسللا لحظة تسجيله الهدف.ويحتل نابولي المركز السابع مع 20 نقطة متخلفا بفارق 5 نقاط عن ثلاثة فرق تملك 25 نقطة.

