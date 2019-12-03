دوليه

منح النيجيري البديل كيليتشي ايهيناتشو ليستر سيتي فوزا قاتلا امام ضيفه ايفرتون بنتيجة 2-1 ليحافظ على مركزه الثاني مع ختام المرحلة 14 من الدوري الانكليزي أول من امس، في حين سقط كل من مان يونايتد وأرسنال في فخ التعادل أمام أستون فيلا ونوريتش على التوالي.وفي المباراة الاولى، وضع ليستر الفوز نصب عينيه لاستعادة فارق النقاط الثماني عن ليفربول والاستفادة من سقوط مانشستر سيتي بفخ التعادل (2-2) أمام مضيفه نيوكاسل في افتتاح المرحلة السبت.

ونجح ليستر بطل عام 2016 في مسعاه بفضل هدف في الوقت القاتل (90+4) لايهيناتشو وتقنية المساعدة بالفيديو «في آي آر» ليرفع رصيده الى 32 نقطة بعد عشرة انتصارات، تعادلين ومثلهما هزائم في الدوري هذا الموسم.وقال المدرب براندن رودجرز بعد اللقاء «الفرق الافضل هي التي تتمتع بالروح هذا الفريق قوي جدا كمجموعة.

كيليتشي مثال رائع لشخص يتمرن ويتمتع بسلوك جيد كل يوم تعلق الامر بمنحه الثقة وتعزيز دوره». وبادر الضيوف الى افتتاح التسجيل عبر البرازيلي ريتشارليسون برأسية من داخل المنطقة إثر عرضية من الفرنسي دجيبريل سيديبي (23). ومنح المهاجم المتألق جايمي فاردي أصحاب الارض هدف التعادل (68).

وجاء هدف الفوز عندما مرر بيريرا كرة في العمق الى ايهيناتشو الذي راوغ الدفاع بشكل مميز قبل أن يضع الكرة بيسراه في المرمى، الا ان الحكم المساعد رفع رايته مشيرا الى تسلل قبل أن تلغي «في آي آر» قراره وتعم الاحتفالات في الملعب (90+4).

وفي مانشستر، فرط يونايتد بالفوز أمام ضيفه أستون فيلا ليخرج بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي هذه المرة بنتيجة 2-2 ويزيد الضغط على كاهلي المدرب النروجي اوليه غونار سولسكاير.وبات في رصيد الشياطين الحمر 18 نقطة من اربعة انتصارات فقط هذا الموسم، ستة تعادلات واربع هزائم في المركز التاسع. وفي مباراة ثالثة خرج أرسنال بالتعادل الايجابي 2-2 أمام مضيفه نوريتش، بفضل ثنائية للغابوني بيار ايميريك أوباميانغ في المباراة الاولى للنادي تحت إشراف السويدي فريدي ليونغبرغ بعد إقالة الاسباني أوناي إيمري الجمعة.

وكانت إدارة المدفعجية قد أقالت ايمري الجمعة على خلفية النتائج السيئة للفريق آخرها الخسارة على أرضه (1-2) أمام اينتراخت فرانكفورت الالماني ضمن منافسات دور المجموعات من الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» الخميس.وقال ليونغبرغ «من السهل جدا رؤية النقاط التي يجب أن نعمل على تحسينها يجب أن نعمل على صد المرتدات، لقد سيطرنا ولكن نجحوا في بناء المرتدات بسهولة». وتابع لاعب المدفعجية السابق «لقد رأيت بعض الامور الايجابية (...) في البداية رأيت الكثير من الامور التي تدربنا عليها ولكن يجب أن نسجل أهدافا ونتقدم في النتيجة».

في مباراة اخرى، خرج شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون حبيبين من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاخير بتعادلهما 1-1.

