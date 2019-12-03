دوليه

عاد نانت الى سكة الانتصارات بعد شهرين من فوزه الاخير بعدما اسقط ضيفه تولوز 2-1 أول من امس، في ختام مباريات المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي. واستغل نانت النقص العديد في صفوف تولوز بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه لاعب خط الوسط الشاب كواديو كوني (18 عاما) بسبب نيله الانذار الثاني في الدقيقة 43، ليعود ويحتسب ركلة جزاء لاصحاب الارض بسبب لمسة يد داخل المنطقة على المدافع الغيني إيسياغا سيلا ترجمها بنجاح مواطنه عبدالله توري (43). وعزز فريق الـ «كاناري» تقدمه بتسديدة قوية من لودوفيك بلا (53)، فيما سجل تولوز هدف تقليص الفارق عبر الكونغولي آيرون ليا إيسيكا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5 من ركلة جزاء).وتقدم نانت للمركز السادس في الترتيب برصيد 23 نقطة. وفي ختام المرحلة، حقق رين فوزا في اللحظات القاتلة على ضيفه سانت إيتان 2-1 وحرمه من التقدم في الترتيب.سجل لاصحاب الارض البرازيلي رافينيا (25) وداميان دا سيلفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني (90+3)، فيما كان افتتح سانت إتيان التسجيل في الدقيقة 19 بفضل لوا ديوني، مسجلا هدفه الاول منذ 16 ديسمبر 2018.