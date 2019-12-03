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تأجيل لقاء سان جرمان مع موناكو


قررت السلطات المحلية إرجاء مباراة موناكو وضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، والتي كانت مقررة أول من امس في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي ، بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب ما أعلن نادي الإمارة. وأوضح موناكو أنه «تم إرجاء» اللقاء الى موعد لم يحدد بعد، وذلك بعد رفع مستوى التأهب الى الأحمر الأحد نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ الصباح في منطقتي فار والألب ماريتيم.ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري بـ33 نقطة، في حين يقبع موناكو في المركز الرابع عشر بـ18 نقطة بعد اكتفائه بخمسة انتصارات حتى الآن.


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