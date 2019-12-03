دوليه

أكرم بوروسيا مونشنغلادباخ وفادة ضيفه فرايبورغ بفوزه عليه 4-2 اول من أمس، واستعاد الصدارة بفارق نقطة عن لايبزيغ الفائز السبت على ارض بادربورن 3-2، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 13 من الدوري الالماني. وفرض مهاجم مونشنغلادباخ الدولي السويسري الشاب بريل إيمبولو (22 عاما) نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (46 و71) واهداره ركلة جزاء تسبب بها بنفسه في الدقيقة 49، وتمريره كرة حاسمة لباتريك هيرمان (51)، فيما افتتح الفرنسي الشاب ماركوس تورام، نجل ليليان بطل العالم مع منتخب «الديوك» عام 1998، التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية.وسجل للفريق الخاسر الفرنسي جوناثان شميد (6) ولوكاس هولير (58). ورفع مونشنغلادباخ الذي حقق فوزه التاسع هذا الموسم، رصيده في المركز الاول إلى 28 نقطة بفارق نقطة عن وصيفه لايبزيغ وثلاث نقاط عن شالكه الثالث (25)، وأربع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في الاعوام السبعة الاخيرة والذي خسر على أرضه السبت أمام باير ليفركوزن 1-2، علما أن صاحب الصدارة سيستضيف النادي البافاري في قمة مباريات المرحلة الـ 14.وانتزع فيردر بريمن فوزا ثمينا من مضيفه فولفسبورغ 3-2، بفضل لاعبه ميلوت راشيكا من كوسوفو صاحب هدفين (13 من ركلة جزاء و83)، فيما سجل المهاجم ليوناردو بيتنكورت الهدف الثالث (39). وسجل لاصحاب الارض المهاجم الهولندي فوت فيغورست (36) والبرازيلي وليام دي أزيفيدو فورتادو (73).وحقق بريمن فوزه الاول في مبارياته الاربع الاخيرة، رافعا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 20 نقطة في المركز التاسع.