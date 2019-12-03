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دوليه

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ريبيري يعاني من إصابة خطيرة


أفاد فيورنتينا الإيطالي أول من أمس أن نجمه المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري يعاني من اصابة خطيرة في رباط كاحله الأيمن تعرض لها قبل 24 ساعة خلال مباراة الدوري المحلي ضد ليتشي.واضطر الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما الى الخروج من الملعب قبيل انتهاء الشوط الأول بعد تدخل قاس من المدافع اليوناني بانايوتيس تاختسيديس. وكشفت الفحوص التي خضع لها النجم السابق لبايرن ميونيخ الألماني أنه يعاني من ضرر في الرباط الجانبي لكاحله الأيمن بحسب ما أكد فيورنتينا.ولم يكشف النادي عن الفترة التي يحتاجها لاعبه الجديد لكي يتعافى من الإصابة واكتفى بالقول أنه سيعيد تقييم وضعه في الأيام القليلة المقبلة، في حين تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن أنه سيغيب عن الملاعب حتى نهاية عطلتي الميلاد ورأس السنة. وسجل ريبيري هدفين لفيورنتينا الذي يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإيطالي بعد خسارته مباراة السبت ضد ليتشي 0-1، على أن يواجه تورينو وإنتر وروما قبل عطلة الأعياد.


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