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أشاد ممثل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف باستضافة الامارات لأبرز الفعاليات والمسابقات الرياضية في العالم.

وقال النواف لـكونا اول من امس على هامش حضوره حفل ختام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في ابوظبي ان السباق شهد منافسة مثيرة ومتقاربة وظهر بصورة حماسية ألهبت مشاعر الجماهير الكبيرة التي حضرت من مختلف قارات العالم.

وابدى اعجابه بحلبة مرسى ياس التي استضافت فعاليات السباق منذ تدشينها في عام 2019 في ابوظبي واصفا الحلبة بأنها تحفة رياضية رائعة لاحتوائها على افضل المرافق والمعدات المتطورة.

واعرب عن تشرفه بحضوره ممثلا عن سمو ولي العهد في هذه الفعالية الرياضية التي يتنافس فيها نخبة من ابطال العالم للعبة مثمنا الدعوة الكريمة من قبل ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد للمشاركة في حضور منافساتها المثيرة. وهنأ قيادة وحكومة الامارات على النجاح الباهر لسباق فورمولا 1 الذي يتزامن مع احتفالات الامارات بعيدها الوطني ويوم الشهيد. واكد النواف متانة العلاقات الاخوية التاريخية والراسخة التي تجمع الكويت مع الامارات وشعبيهما الشقيقين الى جانب بقية دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حضر فعاليات سباق فورمولا 1 تلبية لدعوة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

على صعيد منافسات السباق توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب جائزة ابوظبي الكبرى الختامية لبطولة العالم لسباق السيارات فورمولا 1 لعام 2019 بينما حل الهولندي ماكس فيرستاين سائق ريد بول ثانيا ومن خلفهما شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث.

