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حسم القادسية لقب بطولة دوري الأشبال «تحت 15 سنة» لكرة الطاولة عقب فوزه في المباراة الختامية على خيطان 3 - 1 اول من امس على صالة مدرسة ملا حسن الكندري في الرميثية.

ومثل القادسية كل من اللاعبين الأبطال أحمد هيثم وراشد الشايع وأحمد هشام، تحت قيادة المدير الفني محمد صقر الذي حقق نجاحا باهرا مع القلعة الصفراء ويعد من أبرز المدربين في اللعبة، اذ لم يخسر الفريق اية مباراة طوال مشواره في البطولة.

وعبر صقر عن فخره واعتزازه بانجاز أبطال الأصفر الذين قدموا مستويات رائعة، مضيفا ان هذا الفريق سيشكل قاعدة متينة في لعبة الكرة الطاولة سواء للقادسية او للمنتخبات الوطنية، مشيدا بدعم ادارة النادي والقائمين على اللعبة الذين يسعون دائما الى توفير مقومات النجاح امام فرق النادي.

