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انتصارات عريضة في «الكرة النسائية»


اكتسح النادي العربي أكاديمية فور سبور لعب 24 – 0 اول من امس في انطلاق منافسات النسخة الثانية من دوري كرة القدم النسائية وذلك في صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في منطقة الشويخ بحضور أعضاء اللجنة النسائية في اتحاد الكرة وممثلين عن الفرق والأندية المشاركة في الدوري، فيما تفوق الكويت على نادي فتيات العيون 9 – 6 في مباراة حماسية سادتها الروح الرياضية العالية والتشجيع الدائم من قبل الجمهور، وتغلب نادي سلوى على اليرموك بنتيجة ثقيلة بلغت 17 – 0 ، في حين تغلب القادسية على نادي الفتاة 2-0.
وقالت رئيسة لجنة كرة القدم النسائية فاطمة حيات: «نحن فخورون بالنجاح الذي لاقته النسخة الأولى من الدوري. لقد شهد هذا العام العديد من التطورات ونحن في اللجنة نسعى دائماً الى أن نقدم الدعم المستمر للاعبات وخلق فرص تنافسية لهن، واعطائهن المجال للتطوير من خبراتهن ومستواهن».


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