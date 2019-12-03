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أظهر المنتخب الوطني لكرة السلة معدنة الثمين خلال البطولة الخليجية السادسة عشرة التي اختتمت أول من أمس على صالة نادي الكويت بتتويج المنتخب السعودي على حساب الأزرق 92-83 في المباراة النهائية، فيما نال المنتخب البحريني المركز الثالث بفوزه على الامارات 76-67. ووسط حضور جماهيري غفير يتقدمه رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح (راعي البطولة) ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا ورئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي ورؤساء الاتحادات الخليجية، قدم «أزرق السلة» أداء لافتاً استطاع من خلاله تحقيق عودة قوية في الربعين الاخيرين من المباراة بعد أن تسيدت السعودية الربعيين الاولين ورفعت الفارق فيهما إلى 20 نقطة، قبل أن ينتفض الازرق وسط مساندة كبيرة من جماهيره التي ملأت جنبات صالة نادي الكويت ويقلص الفارق إلى 5 نقاط فقط قبل اقل من دقيقة على نهاية المباراة، ولولا خبرة لاعبي المنتخب السعودي وعدم التوفيق في اللحظات الأخيرة لكرر الازرق تفوقه على نظيره الذي كان هزمه في افتتاح البطولة. ورغم الهزيمة والاحباط الكبير الذي اعتلى ملامح جميع اللاعبين خلال مراسم التتويج نظراً لعدم تمكنهم من اسعاد الجماهير الكبيرة التي زحفت خلفهم وآمنت بقدرتهم على تحقيق اللقب، إلا أن ما قدمه الفريق في البطولة وقياساً على الظروف السابقة للأزرق يؤكد أن هؤلاء اللاعبين قادرين على الذهاب بعيداً في المشاركات المقبلة متى ما تحقق لهم الدعم المطلوب والاهتمام المتواصل.

وكان الازرق حقق انطلاقة لافتة في بداية البطولة من خلال تحقيق انتصار مثير على السعودية، قبل أن يسقط أمام الامارات في الجولة الثانية، لكنه استعاد تألقه وتمكن من تصدر ترتيب الفرق واحتلال المركز الاول بعد تغلبه على قطر والبحرين على التوالي. وثأر لاعبو المدرب التونسي عادل التلاتلي من الامارات في الدور نصف النهائي بتحقيق انتصار مريح، ليواجهوا السعودية القوية بطلت العرب في المباراة النهائية أول من أمس والتي حسمها الأخضر 92-83 بفضل امتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين مثل محمد السويلم ومثنى المرواني وخالد عبدالجبار. ونال «أزرق السلة» اشادة واسعة من الحضور حيث اثنى د. صقر الملا على المستويات المميز التي قدمها الفريق طوال البطولة وقال : «وفرنا للفريق الدعم المطلوب من أجل الاستعداد للبطولة وهو ما اثمر عن تقديم مستويات مميزة جداً أكدت أن الكويت تملك منتخباً قوياً قادراً على تحقيق الانجازات في المستقبل القريب»، وأضاف :»سنستمر في دعم الفريق من جميع النواحي حتى يستعد بصورة مميزة لدورة الألعاب الخليجية التي ستقام في الكويت أبريل المقبل».

